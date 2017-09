Wie war das eigentlich im Jahre 1949, als die erste Bundestagswahl stattfand? Der SÜDKURIER hat in Singen einige Senioren dazu befragt.

Der jüngste Erstwähler von damals ist heute 89 Jahre alt. Damals – am 14. August 1949 – fand die erste Bundestagswahl statt und das Wahlrecht galt ab einem Alter von 21 Jahren. Acht dieser damaligen Erstwähler hat unsere Mitarbeiterin Antje Rehling zu ihren Erinnerungen und Erfahrungen im Rahmen ihres Redaktionspraktikums befragt, wobei die junge Kollegin der Redaktion besonders geeignet erschien. Sie selbst hat am 24. September erstmals die Möglichkeit zur Stimmabgabe und die Begegnung von Alt und Jung hatte ihren Reiz: Während für die Senioren die Teilnahme an der Wahl eine Selbstverständlichkeit ist, tut sich die Generation der heutigen Erstwähler offensichtlich schwer.

Recht und Pflicht

Dabei gab es damals weit mehr Gründe zur Skepsis. Wie sich die Senioren erinnern, wurden in den Jahren nach dem Krieg viele Informationen unterschlagen – was wegen der Verstrickungen mit der vorangegangenen Herrschaft der Nationalsozialisten nicht wirklich verwundert. Also habe es nach Angaben der damaligen Erstwähler auch 1949 das Argument gegeben, dass "die da oben ja doch machen was sie wollen". Dennoch wirkten die Nazi-Schrecken in einem Maß nach, dass das Wahlrecht zugleich als Bürgerpflicht empfunden wurde. Und schlecht gefahren – da herrscht Einigkeit bei den Senioren – sind sie damit nicht. Das Wahlrecht bildet für sie die Basis für die Auseinandersetzung auf verbaler Ebene, was wiederum den Frieden sichere. Einer der Senioren meinte, dass man die Auswirkungen des Ausschlusses von Systemkritik derzeit in mustergültiger Weise in der Türkei erleben könne.

Hoffnungszeichen

Immerhin, es gibt auch Zeichen für ein wachsendes Interesse an der Wahl am 24. September. Nachdem jüngst im SÜDKURIER nachgerechnet wurde, dass bei zwei spannenden Wahlkampfveranstaltungen in Singen nur 45 Personen und damit gerade mal ein Promille der Singener Bevölkerung gekommen waren, zählte beispielsweise der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Franz Hirschle bei der jüngsten Politik-Veranstaltung seiner Partei in der Stadthalle rund 70 Besucher.

torsten.lucht@suedkurier.de