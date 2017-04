Singen Zwei neue Ehrenmitglieder im Turnverein Friedingen

Jacqueline Weinmann hört nach 32 Jahren als Übungsleiterin beim Mutter-Kind-Turnen auf

Der Turnverein Friedingen hat Kerstin Steinert für ihre jahrelange Tätigkeit im Verein bei der Hauptversammlung in das Gasthaus Adler zum Ehrenmitglied ernannt. Doch auch der Vorsitzende Klasu Niederberger wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Schon bei der letztjährigen Hauptversammlung waren junge Mitglieder zu Ehrenmitgliedern ernannt worden, doch das wurde dieses Jahr mit dieser Ernennung noch getoppt, so die Pressemitteilung. Kerstin Steinert hatte schon viele Posten im Turnverein inne. Mitunter war sie in der Jugendvertretung tätig und sie engagierte sich als Kultur- und Pressewart im Vorstand. Als Übungsleiterin unterstützt sie aktuell den Verein tatkräftig.

Es blieb nicht bei einer Ernennung, sondern es konnte eine weitere Person zum Ehrenmitglied ernannt werden. Der Vorsitzende Klaus Niederberger wurde ebenfalls für seine langjährige Tätigkeit für den Verein zum Ehrenmitglied ernannt. Seine Vorstandskollegen überraschten ihm mit der Ehrung, er ahnte nichts davon, was die Ehrung ganz besonders machte. Diana Jäger nahm als zweite Vorsitzende diese Ehrung vor und erwähnte den Verlauf von Klaus Niederberger im Turnverein Friedingen. Er ist bereits seit 2002 als erster Vorsitzender engagiert. Der Vorstand freue sich auf weitere Jahre mit ihm.

Als langjährige Übungsleiterin wurde Jacqueline Weinmann verabschiedet. Jacqueline Weinmann leitete 32 Jahre das Mutter-Kind-Turnen. 32 Jahre Übungsleiterin bedeuten auch, dass bereits aktuelle Mitglieder des Vorstands schon bei ihr im Turnen den Werdegang beim Turnverein begonnen haben. Bei den Berichten des Kassierers und des Schriftführers wurde noch mal verdeutlicht, dass sich der Turnverein nicht nur mit dem sportlichen Engagement beschäftigt, sondern auch viele Veranstaltungen außerhalb des Turnbetriebs bietet. Auch Martina Förderer konnte in ihrem Bericht als technische Leiterin viele sportliche Aktivitäten und Erfolge aufzählen. Zum Schluss gab Klaus Niederberger noch einen kurzen Einblick in die Pläne dieses Jahres.

