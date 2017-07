Singen Zwei Verletzte nach Streit in Flüchtlingsunterkunft

Zwei Männer haben sich gegenseitig eine gebrochene Nase und einen Schnitt in der Wange zugefügt.

Singen – Noch unklar sind die Hintergründe für eine Auseinandersetzung zwischen zwei 23 und 26 Jahre alte Männern in einer Unterkunft für Flüchtlinge in der Güterstraße, bei der beide Personen verletzt wurden. Am Montagabend, gegen 22.30 Uhr teilten Anrufer der Polizei mit, dass es in der Unterkunft zwischen zwei Familien zu einem Streit gekommen sei und sich dabei Personen schlagen. Laut Polizei trafen die Besatzungen von zwei ausgerückten Streifen in einem blutverschmierten Zimmer auf den 23-Jährigen. Der Mann hatte eine gebrochene Nase und erklärte, sich mit seinem Kontrahenten geprügelt zu haben. In einem weiteren Zimmer konnten die Einsatzkräfte den 26-Jährigen antreffen. Er wies einen rund 20 Zentimeter langen Schnitt an der linken Wange auf, der ihm nach seinen Schilderungen durch den 23-Jährigen zugefügt wurde. In dessen Zimmer fanden die Beamten eine blutverschmierte Rasierklinge. Beide Männer standen unter Alkoholeinwirkung, äußerten sich nicht zu den Hintergründen der Auseinandersetzung und mussten durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.