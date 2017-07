Singen Zwei Personen bei Unfall verletzt

Ein Auto ist auf der L 191 zwischen Engen und Singen auf ein anderes Fahrzeug aufgefahren

Die 19-jährige Fahrerin eines VW-Passat befuhr am Freitag, gegen 7.10 Uhr, die Landesstraße 191 von Engen in Richtung Singen und prallte, weil sich vor dem Kreisverkehr am Ortseingang Singen der Verkehr aufstaute, laut Polizei infolge Unachtsamkeit auf einen vorausfahrenden Opel. Die Lenkerin sowie der Beifahrer des Opels wurden leicht verletzt. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6000 Euro.