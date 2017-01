Singen Zwei Ladendiebe geschnappt

Auf frischer Tat haben Mitarbeiter eines Kaufhauses und eines Sportgeschäfts am Montag, 9. Januar, zwei Diebe erwischt. Möglicherweise hängen die beiden Diebstähle miteinander zusammen.

Da er mit mehreren Bekleidungsstücken eine Umkleidekabine aufgesucht hatte, aber nur mit einem Teil die Kabine verließ, wurden Mitarbeiter eines Kaufhauses in der Bahnhofstraße gegen 15.15 Uhr auf einen 20-Jährigen aufmerksam. Nachdem er beim Verlassen des Geschäfts angesprochen wurde, stellte sich heraus, dass er die fehlenden Teile unter seiner Kleidung trug. Außerdem konnten bei einer Durchsuchung durch die Polizei Gegenstände aufgefunden werden, die zur Umgehung von Sicherungsvorkehrungen gedient haben dürften. Ein unbekannter Begleiter des Tatverdächtigen konnte nach Polizeiangaben flüchten. Möglicherweise handelte es sich dabei um einen 28-jährigen Mann, der gegen 15.45 Uhr, in einem Sportgeschäft in der Scheffelstraße eine Jacke im Wert von rund 190 Euro entwendet hat. Ein Mitarbeiter des Sportgeschäfts verfolgte den Mann bis zum Bahnhof, wo er von einer Streife festgenommen werden konnte. Bei seiner Durchsuchung konnte die gestohlene Jacke aufgefunden werden. Gegen beide Personen wird wegen Diebstahls ermittelt.