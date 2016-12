Zwei Fälle in einer Woche: Dieb bestiehlt Patienten im Singener Krankenhaus

Ein Unbekannter hat in der vergangenen Woche zwei Mal große Beute im Krankenhaus in Singen gemacht.

Bereits am Freitag vor Weihnachten bemerkte ein Patient laut einer Mitteilung der Polizei bei seiner Entlassung aus dem Krankenhaus, dass ihm zuvor aus seinem Zimmer ebenfalls die Geldbörse entwendet wurde. Mit der Bankkarte gelang es dem Dieb, insgesamt 1500 Euro zu erbeuten.



Diese Woche am Donnerstagmittag nutzte dieser oder ein anderer Täter die Abwesenheit eines Patienten in seinem Krankenhauszimmer aus. Der Dieb hebelte einen verschlossenen Schrank auf und nahm daraus einen Geldbeutel mit rund 100 Euro Bargeld, Bankkarte und Dokumenten. Aus dem Nachttisch nahm er außerdem ein Handy mit. Mit der Bankkarte holte sich der Täter noch rund 1200 Euro vom Konto des Patienten, ehe dieser das Konto hatte sperren lassen können.



Die Polizei warnt vor solchen Diebstählen und rät, bei Krankenhausaufenthalten möglichst wenig Bargeld und keine sonstigen Wertsachen oder Scheckkarten, insbesondere nicht mit dazugehörigen Pin, mitzuführen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Singen, (0 77 31) 888 0 zu melden.