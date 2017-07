Singen/Hegau Zu schnell bei Starkregen unterwegs

Autofahrerin gerät auf der B33 in Singen ins Schleudern und verliert die Kontrolle über ihren Lancia

Ein Sachschaden von rund 15 000 Euro und zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr auf der B33 neu zwischen der Anschlussstelle Steißlingen und dem Autobahnkreuz ereignet hat. Eine 52-jährige Lancia-Fahrerin verlor nach Einschätzung der Polizei wegen nicht angepasster Geschwindigkeit bei starkem Regen die Kontrolle über ihr Fahrzeug und schleuderte in die Mittelleitplanken. Von dort wurde der PKW abgewiesen, prallte gegen einen vorbeifahrenden Mercedes und von dort erneut in die Mittelleitplanken, wo sich das Fahrzeug verkeilte und zum Stillstand kam. Die Insassen der beiden Fahrzeuge blieben unverletzt. Zur Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und zur Reinigung der Fahrbahn durch die verständigte Autobahnmeisterei musste die B33 neu zeitweise gesperrt werden.