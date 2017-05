Singen Zu kurz gesprungen

Viele Gemeinden haben zu lange gewartet mit dem Bau von Sozialwohnungen. Das rächt sich jetzt

Als Deutschland – und damit auch der Landkreis Konstanz – im Herbst 2015 vom Flüchtlingsstrom erfasst wurde, musste gehandelt werden. Sporthallen wurden in Notunterkünfte verwandelt, in Singen ein riesiges Zelt für 400 Menschen aufgebaut. Dass dieses Zelt nun abgebaut werden kann und die Bewohner endlich ein festes Dach über den Kopf bekommen, ist erfreulich. Dass nun aber die Kommunen, die sich schon bei der Erstellung von Notunterkünften stark engagiert haben, jetzt auf die Schnelle für Anschlussunterkünfte kümmern sollen, sorgt dort zu Recht für Hektik. Auch wenn nur noch wenige neue Asylsuchende im Landkreis ankommen, so stecken die Gemeinden immer noch im Reaktionsmodus. Händeringend suchen sie nach sozialem Wohnraum. Doch es gibt ihn nicht. Dabei waren bezahlbare Wohnungen auch schon vor der Flüchtlingskrise viel zu knapp. Zwar sind mittlerweile in fast allen Gemeinden entsprechende Bauprogramme aufgelegt worden. Den akuten Bedarf werden sie wohl kaum decken können. Bis dahin müssen sich Geflüchtete, die sich nach ihrer Anerkennung eine neue Existenz aufbauen und integrieren könnten, in Gemeinschaftsunterkünften gedulden.