Singen Zeugenaufruf: Polizei Singen sucht Exhibitionisten

Ein unbekannter Mann hat sich am Sonntag, gegen 19.30 Uhr, auf der nördlichen Seite des Ziegeleiweihers gegenüber einer 53-jährigen Spaziergängerin als Exhibitionist gezeigt.

Wie die Polizei mitteilt, habe sich der Mann in einem Gebüsch am Fußweg entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Die Zeugin beschreibt ihn als etwa 30 Jahre alt und 1,75 Meter groß. Er soll kurze blonde Haare und eine Brille getragen haben, dazu petrolblaue Shorts mit einem Muster sowie ein weißes bedrucktes T-Shirt. Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Mannes geben können oder den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter (0 77 31) 88 80 zu melden.