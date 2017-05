Singen Zeugen gesucht: Unbekannter stiehlt Geldbeutel aus Auto

Ein unbekannter Täter hat am Montag, zwischen 18 Uhr und 20.30 Uhr, aus einem geparkten Wagen in der Kreuzensteinstraße eine graue Herrenjacke sowie einen schwarzen Ledergeldbeutel mit persönlichen Dokumenten gestohlen.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, sei der Täter vermutlich aufgrund eines halb offenen Fensters ins Fahrzeuginnere gelangt und habe die Wertsachen stehlen können. Im entwendeten Ledergeldbeutel soll sich lediglich ein geringer Bargeldbetrag befunden haben. Der Wagen habe sich zur Tatzeit in einer Tiefgarage in der Kreuzensteinstraße befunden, so die Beamten. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter (0 77 31) 88 80 zu melden.