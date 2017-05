vor 23 Minuten SK Singen Zeugen gesucht: Stark betrunkene Autofahrerin fährt mehrfach auf der Gegenspur

Eine stark alkoholisierte Autofahrerin ist am Montag, gegen 23 Uhr, auf der Rielasinger Straße in Singen in Richtung Süden auf der Gegenspur unterwegs gewesen und hat vermutlich mehrere Verkehrsteilnehmer in Gefahr gebracht.