vor 2 Stunden SK Singen Zeugen gesucht: Gefährliches Überholmanöver auf B33 bei Friedingen

Ein Autofahrer hat am Mittwoch, gegen 17 Uhr, auf der B33 in Richtung Singen auf der Höhe Friedingen beim Überholen stark gebremst und zwei weitere Verkehrsteilnehmer in Gefahr gebracht.