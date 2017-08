Singen Zeitgenössische Kunst beeindruckt Kunstverein Singen

Die Arbeiten des Franzosen Pierre Soulages faszinieren die Kunstfreunde. Die Kunsthistorikerin Ursula Köhler führt die Gruppe in die ausgestellten Arbeiten im "Museum Art.Plus" in Donaueschingen ein.

Der Kunstverein Singen hat kürzlich eine Fahrt zum "Museum Art.Plus" nach Donaueschingen gemacht. Eine stattliche Reisegruppe konnte Ulrike Veser als Vorsitzende des Kunstvereins Singen zur Fahrt in das Museum Art.Plus begrüßen. In die zeitgenössische Kunst des Museums führte dann die Kunsthistorikerin Ursula Köhler ein. In den verschiedenen Räumen stellte sie der Gruppe jeweils eine der ausgestellten Arbeiten exemplarisch vor.

Der "Looping" von Stefan Rohrer, dargestellt durch eine verformte Vespa, Masayuki Koorindas polierte Objekte mit ihrer intensiven Präsenz im Raum und Francois Morellets schwarzes Quadrat mit den leicht versetzten Leuchtröhren wurden stellvertretend für weitere Werke ausführlich erläutert.

Den Schwerpunkt der aktuellen Ausstellung des Museums stellen die Werke des 98-jährigen Pierre Soulages dar, der seine großflächigen Arbeiten in Öl und Acryl seit 1979 in Schwarz malt. Farbauftrag und Strukturierung lassen das Licht spielen und schaffen lebendige Oberflächen. Schwarz bezeichnet der Künstler selbst als die Farbe mit den meisten Möglichkeiten. Seine Ausstellung ist noch bis 21. Januar 2018 zu sehen.

Ein Beispiel verfremdeter Funktion stellte die Arbeit von Nika Neelowa dar, die Elemente einer Türe in ungewohnte Form brachte. Das Einhorn von Friedemann Flöther bildete den Abschluss der Kunstbetrachtung, eine realistische Plastik in Lebensgröße mit Überraschungseffekt.

Das Gebäude des Museums Art plus erfüllte im Verlauf seiner Geschichte unterschiedliche Funktionen. Architekt Lukas Gäbele erläuterte in einem Rundgang den Rückbau des klassizistischen Hauses, seine Umbauten und die innovativen Maßnahmen unter ökologischen Aspekten. Er führte die Besucher auch zur alten Hofbibliothek, deren Renovierung er anschaulich erläuterte. Begeisterung löste das frühere Gasthaus Bären aus, in dem auf kreative Weise alt und neu in eine modern anmutende Form gebracht worden war.

Ein gemeinsamer Imbiss zum Ende der Kunstfahrt bot Gelegenheit zu reger Diskussion und zum Meinungsaustausch. Die Vorsitzende Ulrike Veser konnte auf der Heimfahrt auf lauter zufriedene Gesichter schauen.

Der Kunstverein

Jahresbeitrag 20 Euro (Einzelmitgliedschaft), 30 Euro (Familien-/Partnermitgliedschaft), 10 Euro Jugendmitgliedschaft (bis 18), ab 50 Euro (Unternehmens-/Fördermitgliedschaft) Vorstand: 1. Vorsitzende Ulrike Veser, 2. Vorsitzender OB Bernd Häusler, Schatzmeisterin Martina Fahr-Rackow, Beirat: Catharina Scheufele, Helena Vayhinger, Lothar Fischer, Angelika Berner-Assfalg und Elisabeth Paul, Kassenprüfung: Christina Hettich und Christa Bühl.

Infos: www.kunstverein-singen.de