Singen Zahlreiche Glätte-Unfälle auf Hegauer Straßen

Erstmals kracht es im Winter häufig. Sportler müssen sich noch gedulden.

Der Winter macht ernst. Erstmals ereigneten sich im Hegau zahlreiche Unfälle mit leicht verletzten Personen und zehntausenden Euro Schaden, seit Schnee und Kälte Einzug gehalten haben. „Bisher verzeichneten wir nur vereinzelte Zusammenstöße, die vor allem Überfrieren von Nässe verursacht haben. Nun gab es gleich eine große Anzahl von Unfällen, weil erstmals seit Winter-Beginn auf den Fahrbahnen längere Zeit Schnee und Matsch lagen“, schildert Bernd Schmidt, Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz. „Offenbar sind etliche Verkehrsteilnehmer von den Witterungsbedingungen überrascht worden. Meist sind es Fehlverhalten, welche die Unfälle auslösen. Die Fahrweise wurde den Straßenverhältnissen nicht angepasst. Wer zu schnell fährt und zu wenig Abstand hält, muss mit üblen Folgen rechnen. Sehr schnell geraten Fahrzeuge unkontrolliert ins Rutschen oder Übersteuern“, so Schmidt. „Wie Unfälle zeigen, sind manche Autofahrer überfordert, wenn die Beläge auf den Fahrbahnen schnell wechseln“, erklärt der Polizeisprecher. Es gebe auch schwer einsichtbare tückische Stellen, wie in Waldgebieten oder vor oder nach Autobahntunnels. „Wir stellen auch fest, dass immer wieder junge Fahrer, die den ersten Winter ein Auto steuern, aus Unerfahrenheit in Unfälle verwickelt sind“, sagt Schmidt.

So schildert die Polizei Verläufe von einingen der acht gemeldeten Unfällen:

Gegen Leitplanken geprallt: Beim Wechsel von der schneefreien rechten Fahrspur auf die schneebedeckte linke Fahrspur ist am Dienstagabend, gegen 21.15 Uhr, ein in Richtung Norden fahrender KIA auf der A 81, nach dem Heilsbergtunnel ins Schleudern geraten und in die seitlichen Leitplanken geprallt. Bei einem weiteren Unfall am Dienstagmorgen auf der Autobahn, Höhe Hilzingen-Dietlishofen, wurde eine 23-jährige Fahrerin leicht verletzt. Nachdem ihr Auto außer Kontrolle geraten war, kam das sich drehende Fahrzeug erst nach 80 Metern an der Mittelschutzplanke zum Stillstand.

Angebote für Sportler

Auf dem Hegaublick ist eingeschränkt Skilanglauf möglich. "Ich habe mit dem Loipenbob eine Teilstrecke für Skating gewalzt", berichtet Gottfried Buerssner. Seit vielen Jahren zieht er für den Engener Skiclub die Loipen auf dem Hegaublick. Ausgangspunkt ist der Parkplatz einer Feldscheune, erreichbar über ein Sträßchen, auch vom Hegaublick aus, oberhalb des Engener Stadtteils Stetten. Sobald etwas mehr Schnee fällt, will Buerssner eine Rundloipe ziehen. Dasselbe gilt auch für einen Rundkurs bei der Lochhütte auf Tengener Höhe, wo ein Privatmann für eine Loipe sorgt. Auf dem Witthoh und in Neuhausen ob Eck gibt es noch keinen Skibetrieb. Weitere Infos zu Wintersportmöglichkeiten: Hegaublick: www.engen.de­,Telefon: (0 77 33) 502-0, Loipe Tengen: www.tengen.de, (0 77 36) 92 33 10, Witthoh: www.skilift-witthoh.de, (0 74 61) 57 33, Neuhausen: wwww.skilift-neuhausen.de, (0 74 67) 767.