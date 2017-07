Singen Zahlenspiele

Was ist gut, was schlecht? Mit Statistiken lässt sich so gut wie alles belegen. Dazu ein paar aktuelle Beispiele aus Singen und Engen...

Irgendwie taugen Statistiken zu nichts – jedenfalls nicht, wenn sie nicht in einen Zusammenhang eingeordnet werden. Zum Beispiel bei der Auflistung der Einsätze der Singener Feuerwehr. Innerhalb von vier Jahren ist die Zahl der Fehlalarme gewaltig angestiegen. Besonders im Segment der "Täuschung im guten Glauben" fällt die Steigerung um 600 (!) Prozent auf. Allerdings relativiert sich diese Berechnung bei der Berücksichtigung der absoluten Zahlen. Denn im Jahr 2012 mussten die Helfer gerade mal acht Mal ausrücken, nur um dann festzustellen, dass sie auch zuhause hätten bleiben können. Bis 2016 wuchs die Anzahl auf 48 Fehlalarme in der besagten Kategorie an, was irgendwie immer noch keine Schrecken einflößende Zahl darstellt. Dennoch: Rechnet man die Einsätze aufs Jahr um, dann werfen sich Singener Feuerwehrleute so etwa ein Mal pro Woche umsonst in ihre Montur. Und dabei sind die Fehlalarme durch Brandmeldeanlage (in 2016 immerhin 117) noch gar nicht eingerechnet.

Von Minus und Plus

Für einen ausschließlich auf Zahlen ausgerichteten Zeitgenossen birgt das ein riesiges Effizienzpotenzial. Wer aber in einer anderen Währung rechnet, kommt zu einem komplett konträren Ergebnis. Denn die im guten Glauben ausgelösten Fehlalarme lassen sich ebenso gut als Nachweis einer gestiegenen Achtsamkeit im Miteinander interpretieren. Immerhin wurde im vergangenen Jahr 48 Mal und damit 600 Prozent häufiger als noch im Jahr 2012 auf vermutete brenzlige Fälle reagiert, was als ein sattes Minus (und damit als soziales Plus) für die sonst so gern beklagte allgemeine Gleichgültigkeit dargestellt werden kann.

Dass das Raus-und-Rein bei der Feuerwehr dennoch nicht zwangsläufig nur gut ankommt, steht auf einem anderen Blatt.

8 mal 2 Jasager

Apropos Zahlen: Gestern war ein besonderer Tag, aber nicht jedem ist das aufgefallen. Immerhin, in Engen nutzten acht (!) Paare den 07.07.2017 als Datum für ihre Hochzeit (was wegen der Memorierbarkeit von Weitsicht zeugt). Im Rathaus freilich sorgte das massive Aufgebot an Jasagern für eine organisatorische Herausforderung und so wurden die Trauungen auf mehrere Köpfe verteilt. Und also wurde auch Bürgermeister Johannes Moser in standesamtlicher Mission tätig, da er erstens die Lizenz zur Abnahme der lebenslangen Bindung zweier Menschen hat und zweitens der Wunsch-Standesbeamte des von ihm getrauten Paares war. Was sonst dazu noch zu bemerken wäre? Nun gut – der Wert von Statistiken über die Haltbarkeit von Jaworten ist an solchen Tagen völlig wurst.