Singen Wohnung steht unter Wasser

Ein defekter Zulauf zu einer Geschirrspülmaschine hat eine Wohnung im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Reichenaustraße mehrere Zentimeter hoch unter Wasser gesetzt.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, bemerkte ein Anwohner den Schaden am Montag, gegen 12.30 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt sei das Wasser bereits durch das Treppenhaus, durch Kabelkanäle in den Keller und in zwei derzeit leer stehende Wohnungen gelaufen. Da der Bewohner nicht erreicht werden konnte, habe die Feuerwehr die Wohnung geöffnet und das Wasser mit Pumpen abgesaugt. Der Schaden wird auf rund 10 000 Euro geschätzt.