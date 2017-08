Singen Wohliges Schaudern im Gartenparadies

Beim Krimisommer in Bohlingen schaffen Vorleser und Musiker eine stimmige Atmosphäre. Die Gartenmanufaktur ist ein idealer Schauplatz für spannende Stunden.

Schöner hätte die Sommernacht nicht sein können. Das Ambiente auch nicht. Perfektes Wetter hatten die Veranstalter der städtischen Bibliotheken bestellt, damit die über 120 Gäste im Paradies der Gartenmanufaktur Siegwarth in Bohlingen ein paar schöne Stunden verbringen konnten. Im Rahmen des Krimisommers ging es bei der Gartenlesung um Geschichten unter dem Motto „Tödlich im Abgang“.

„If you could read my mind“ – dieser bekannte Song des kanadischen Sängers Gordon Lightfoot, der so viel wie „Wenn Du meine Gedanken lesen könntest“ bedeutet, stand nicht nur am Beginn der Lesung mit Rudolf Guckelsberger und Musik des Trios „Bitter Green“. Der Satz stand sinnbildlich auch für einige der Mords-Geschichten, die der bekannte SWR-Sprecher Rudolf Guckelsberger ausgewählt hatte. So wie in der Geschichte „Großer Schwarzer Vogel“ von Simone Ruggeri. Im Piemont spielt dieser Krimi, in der ein ganz besonderer Weißwein eine Rolle spielt. Der Erzähler – längst mit einer jungen, hübschen Geliebten namens Mareike ausgestattet – hofft eigentlich auf ein baldiges Ableben seiner ungeliebten Frau. Doch da hat er die Rechnung ohne das Weib gemacht, das seiner Ansicht nach „alles falsch gemacht hatte“. Dass ihm ein „großer schwarzer Vogel“ in Form einer Weinflasche dann einen tödlichen, unerwarteten Abgang verschaffen sollte, hatte der Mann wohl in seinen kühnsten Gedanken nicht erahnen können.

Apropos Wein: Natürlich spielte dieses Getränk auch in den anderen Geschichten eine tragende Rolle. Oder sogar Champagner. Sogar die vermutlich teuerste Champagnersammlung der Welt. Zum Beispiel in der Geschichte „Cleopatras Erbin“ aus der Kurzkrimisammlung „Henkerstropfen“ von Carsten Sebastian Henn. Die äußerst makaber endende Geschichte erfreut die Krimifans mit unglaublich skurrilen Gedanken des Protagonisten, der seine Geliebte zu einem Kunstwerk verwandelt, nachdem sie in seiner wertvollen Champagner-Sammlung ein Bad genommen hat. Der Mann präsentiert das in 80-prozentigem Äthanol konservierte und mit einer Acrylplatte verschlossene Kunstwerk seinen Freunden. Mit tödlichen Folgen endet auch das kurze Leben einer Weinkönigin in Susanne Mischkes Geschichte. Hätte die Frau doch mal bloß nicht einen Glühfix-Beutel in den Wein gehängt, wäre sie wohl noch am Leben.

Barbara Gräsle (akustische Gitarre, Gesang), Stephan Kalinke (akustischer Bass, Gesang) und Andreas Mack (Akkordeon, Gesang) untermalten die Lesung mit bekannten Songs. Seinen Namen hat sich das Trio von einem Song des Kanadiers Gordon Lightfoot geborgt. Mit viel Liebe zum Detail haben die Profi-Musiker bekannte Songs von Herbert Grönemeyer oder Udo Lindenberg arrangiert, aber auch irisch anmutende Rhythmen lassen die Zuhörer mitklatschen und animieren einzelne Paare zum Tanzen.

„Das war ein perfekter Abend mit charmantem Gastgeber, hervorragenden Musikern und einem Vorleser, so gut, wie ich ihn selten gehört habe“, resümierte die Leiterin der Singener Bibliotheken, Monika Bieg. Manfred Siegwarth war ebenfalls glücklich: „Gut, dass wir es im Garten gemacht haben.“ Eigentlich war als Leseort die Orangerie geplant gewesen. Doch im herrlichen Gartenparadies von Manfred Siegwarth war es einfach nur perfekt. Und die Wettervorhersage hatte an diesem Abend erst nach Mitternacht Regen vorgesagt. Die fleißigen „Bienchen“ vom Siegwarth-Team hatten zudem tolle kulinarische Leckereien wie das relativ aufwendig zuzubereitende Vitello Tonnato gezaubert.

Die nächsten Termine

Samstag, 2. September, 18 Uhr: Mord im Kräuterbeet: Meta Friedrich liest aus „Radieschenheim“ im Siedlerheim Singen.

Donnerstag, 14. September, 20 Uhr: Tod am Tegernsee: Andreas Fahr liest aus „Schwarzwasser“ im Kulturzentrum Gems.

Donnerstag, 21. September, 20 Uhr: Köstlich kriminell: Tom Hillenbrand liest aus „Gefährliche Empfehlungen“ bei Wein Fein & Co, Burgstraße 13 in Singen.

Info und Vorverkauf: Städtische Bibliotheken, August-Ruf-Straße 13, 78224 Singen, Telefon (07731) 85292, E-Mail: bibliotheken@singen.de

Informationen zu weiteren Veranstaltungen: www.singen-kulturpur.de