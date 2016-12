Singen Wo bleibt das Maß?

Die Volkshochschule verschlingt mehr Geld, als viele Singener Gemeinderäte bereit sind zu bezahlen

Lange Zeit genoss die Erwachsenenbildungseinrichtung Volkshochschule in der Bevölkerung blindes Vertrauen. Bildung ist ein hohes Gut, für das es sich lohnt Geld auszugeben. Man ist sich auch einig, dass die Gesellschaft informierte und damit mündige Bürger braucht, um voranzukommen und um zivilisatorische Werte zu erhalten.



Doch rechtfertigt das auch eine schier grenzenlose Förderung? Oberbürgermeister Bernd Häusler sprach in der Singener Zuschussdebatte für die Vhs von einem Fass ohne Boden. Zuvor hatte die Leiterin der Bildungseinrichtung in einem Rechtfertigungsschwall vorgetragen, warum die Stadt als Trägergemeinde nicht nur 2017, sondern auch bis 2021 erkleckliche Summen an die Vhs überweisen soll.



Es ist sicher nicht leicht, mit tarifbedingt steigenden Personalkosten und anderen kletternden Preisen zu jonglieren. Und vermutlich darf auch der organisatorische Aufwand bei der Programmgestaltung mit einem freiwilligen Bildungsangebot nicht unterschätzt werden. Dennoch ist es richtig, den Zuschussbedarf der Einrichtung kritisch zu hinterfragen. Wirklich überzeugen konnte Nikola Ferling mit ihrer Bedarfsanalyse nicht. Für 2017 ging der Wirtschaftsplan gerade noch durch. Ohne tragfähiges Konzept dürfte es danach schwierig werden.