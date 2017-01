singen Wo Patienten ihre Sorgen loswerden

Am 26. Januar ist der Tag der Patientenfürsprecher. In Singen kümmern sich sieben Frauen um die Anliegen der Kranken. Doch viele wissen das gar nicht

Wer ins Krankenhaus geht, um sich operieren zu lassen, befindet sich oft im Ausnahmezustand. Im Singener Krankenhaus geben ehrenamtliche Lotsen Hilfestellung, indem sie die Patienten zum Beispiel auf die richtige Station bringen. Doch was geschieht, wenn die Menschen mit ihrem Aufenthalt unzufrieden sind?

Seit 2011 gibt es dafür im Hegau-Bodensee-Klinikum Singen sieben Patientenfürsprecherinnen, die sich der Sorgen und Nöte der Kranken annehmen: Christine Jud, Hadwig Benz, Kristen Brößke, Renate Forster, Margret Suhr, Antia Graf und Ulrike Schwarz arbeiten ehrenamtlich. Doch viele Patienten kennen das Angebot nicht. Christine Jud und Renate Forster wollen das ändern. Sie wollen den Tag der Patientenfürsprecher am 26. Januar nutzen, um auf sich aufmerksam zu machen. Immerhin haben die Singener Frauen gegenüber dem Bundesverband, der sich erst 2016 in Berlin gegründet hat, einen großen Erfahrungsvorsprung. Immer mittwochs ab 16 Uhr bietet eine von ihnen in der Patientenbibliothek eine Sprechstunde an. Die Frauen wechseln sich im Dienst ab und sind jeweils für eine Woche telefonisch erreichbar. "Anrufe kommen öfter", sagt Christine Jud. Dann gibt es aber auch die gelben Zettel, mit denen der Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz die Zufriedenheit der Patienten abfragt. "90 Prozent der Leute sind zufrieden", schickt Christine Jud gleich zu Beginn voraus. "Ich ärgere mich immer, wenn die Leute pauschal auf das Krankenhaus schimpfen." Trotzdem ist ihr auch klar, dass nicht immer alles rund laufen kann. Zum Beispiel könne man sich bei der Transparenz verbessern. "Die Patienten müssen wissen, wenn ihre Operation wegen eines Notfalls verschoben wird", sagt Renate Forster. Die häufigsten Beschwerden beträfen aber das Essen oder den Zeitmangel des Personals. Alle zwei Monate gibt es Gesprächsrunden mit dem ärztlichen Direktor, der Pflegedienstleitung und der Verwaltungsspitze, in denen die Beschwerden abgearbeitet werden.