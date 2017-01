Singen Wo Auferstehung zum Albtraum wird

Die Silvester-Premiere in der Färbe bietet dem Publikum schwere Kost.

Todernst hat Färbe-Impressario Peter Simon das Jahr 2016 ausklingen lassen. Die Spieldose, namensgebendes Utensil für das Schauspiel aus der Feder Georg Kaisers, bringt nicht Erlösung in die Welt, sondern lässt zur Silvester-Premiere ihr Werk schicksalhaft ablaufen – und stets bleibt Elmar Kühling als Bürgermeister Parmelin Bote des Unheils. Denn Liebe in Kriegszeiten lässt sich nicht auf einfache Wege ein: Erst trennt die Einberufung die beiden Verlobten Noëlle und Paul, gespielt von Milena Weber und Ben Ossen, dann auch die Todesnachricht. Eine feine Minestrone duftet aus der Küche, während der Bürgermeister die Botschaft von Pauls Ableben überbringt.

Schon im Prolog lässt Regisseur Simon Ossen christusgleich Borchert rezitieren und dabei die zentrale Frage offen: Ist die Auferstehung nur ein kühler Traum? Kaisers Spieldose lässt dies zur eiskalten Realität werden. Paul fehlt und Noëlle rettet sich in die Arme ihres Schwiegervaters Pierre (Patrick Hellenbrand). Der Alltag schreitet fort und zeigt, dass am Ende der Trauer stehendes Leben zum schicksalhaften Albtraum werden kann. „Das hat es alles so gegeben“, sinniert Pius Brecht als Premieren-Besucher angesichts der erschütternden Geschichte nachdenklich in der Pause. Paul, der Totgesagte, kehrt zurück und bringt Chaos in die Welt von Noëlle und Pauls Vater, die sich auf ein Leben ohne ihn eingerichtet haben. Die Auferstehung wird zum Martyrium, die Erlösung bleibt aus. Der Tod ergreift auch Vater Pierre.

Die Erlösung kam nach dem Schlussapplaus aus der Färbe-Küche. Schwer lag des Drama im Magen, doch die feine Minestrone brachte die Besucher schnell zurück ins Heute, das Schlag zwölf Uhr ins neue Jahr mündete und mit einem musikalisch satirischen Auftakt nach dem letzten Glockenschlag unterhaltsam ausklang.





bis Ende Februar immer Mittwoch bis Samstag um 20.30 Uhr. Kartenreservierung telefonisch: (0 77 31) 6 46 46