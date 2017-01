Beim Singener Wirtschaftsforum geht es in diesem Jahr um das Thema Kopf und Bauch beim Verkauf – neudeutsch auch als Neuromarketing bezeichnet. So wie es aussieht, wird die Vermittlung des wissenswerten Stoffs eine amüsante Angelegenheit.

Paradoxer geht's kaum: Die Lebenserfahrung hat längst zur Binsenweisheit geführt, dass Entscheidungen maßgeblich vom so genannten Bauchgefühl gesteuert werden – doch um sich dieser Zusammenhänge bewusst zu werden, braucht's einer gewaltigen Hirnleistung. Eben darum geht es beim Wirtschaftsforum Singen, das am 28. März mit einem Vortrag des Neuromarketing-Experten Karsten Brocke eingeleitet wird. Am Tag darauf werden dann die Thesen der Hirnforschung in Workshops und Einzelvorträgen vertiefend erörtert. Im Gegensatz zu den vorangegangenen Foren wird die von der Stadt federführend betreute Veranstaltung auf zwei Tage gestreckt, wovon man sich einen entspannteren Verlauf erhofft.

Wenn das Wirtschaftsforum allerdings nur ansatzweise so verläuft wie die gestrige Information für Medienvertreter, dann dürfen die Teilnehmer von einer höchst kurzweiligen Vermittlung einer komplexen Materie ausgehen, die zudem fürs Marketing von enormen Nutzwert ist. Karsten Brocke lieferte in einer Telefonschalte bereits mit dem ersten Satz ein Beispiel für spiegelneurologische Phänomene – bekannt vor allem vom Blick in die Gesichter von Babys. Lacht so ein Fratz in seinem Kinderwagen, dann kann sein erwachsenes Gegenüber gar nicht anders und bekommt selbst unwillkürlich gute Laune.

Gelegenheit zum Austausch

Und diesen Kniff hat der Experte bestens raus: Auf die in der Telefonschalte spitzfindig geäußerte Eingangsfrage, wie sich's denn in der Hauptstadt im Vergleich zum schönen Bodensee so lebe, antwortete Karsten Brocke in munterem Tonfall, dass bei ihm die Sonne durch das Fenster und den Computer lache. Die Reaktion kam prompt: Sein Gesprächspartner Reinhold Maier von der Singener Kultur/Tourismus-Abteilung log seinerseits ungeniert und toppte den Berliner mit dem Hinweis, dass am Bodensee bereits die ersten Badegäste gesichtet würden...

Die Zuhörer – neben den Medienvertretern vor allem die Sponsoren und Partner des Singener Wirtschaftsforums – hatten ihren Spaß dabei, den Karsten Brocke durch weitere Kostproben des Wissens um die wechselseitigen Beziehungen von Kopf und Bauch mittels einer Kurzanalyse des Erfolgs von Donald Trump im US-Präsidentschaftswahlkampf noch erhöhte. Der Mann habe alles richtig gemacht, so das Urteil des Neuromarketing-Fachmanns, weil es im Leben prinzipiell keine Entscheidung gebe, die nicht emotional gesteuert werde. Ganz ohne Nachteile ist der Bauch-gesteuerte Erfolg des Donald Trump demnach allerdings nicht: Karsten Brocke ist davon überzeugt, dass der mächtige Mann in Übersee sein Gehirn lediglich zum Herumtragen nutzt – und kitzelte mit dieser und ähnlichen Spitzen das Zwerchfell seiner Zuhörer.

Durch das mit kabarettistischen Anleihen angereicherte Telefonat dürfte sich Oberbürgermeister Bernd Häusler in der Ausrichtung der Tagung bestätigt fühlen, wonach die Qualität des Wirtschaftsforums vor allem aus zwei Gründen so hoch wie irgend möglich zu halten ist. Wie er eingangs der Informationsveranstaltung sagte, geht es ihm erstens um das Angebot für die Unternehmen zum Austausch zu relevanten der Wirtschaftsthemen, zweitens sieht er in dem in der sechsten Wiederauflage veranstalteten Forum ein Instrument zur dauerhaften Profilierung der Stadthalle als Kongress-Zentrum. Wie er hervorhob, habe sich "das Wirtschaftsforum etabliert und ist mittlerweile einer der Fixpunkte im Reigen der wirtschaftsbezogenen Veranstaltungen in Singen und dem Hegau." Reinhold Maier betont dabei den interaktiven Aspekt – so können die Teilnehmer am Nachmittag des zweiten Wirtschaftsforumstages selbst Themen einbringen und mit den Experten erörtern.



