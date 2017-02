Singen Wirtschaft bildet das Herz der Stadt Singen

Die Stadt im Hegau verbucht 2016 deutlich mehr Steuereinnahmen als geplant. Aber die Grenzen des Wachstums zeigen sich – zum Beispiel bei den zur Verfügungen stehenden Flächen für Neuansiedlungen.

Singen – Die Wirtschaft in Singen brummt – und davon profitiert die ganze Stadt. Das geht aus dem Abschlussbericht für 2016 über die städtischen Finanzen hervor, der jüngst den Mitgliedern des Verwaltungs- und Finanzausschusses vorgelegt wurde. Demnach war zu Beginn des Jahres von Einnahmen durch die Gewerbesteuer in Höhe von 39,2 Millionen Euro ausgegangen worden, tatsächlich waren es am Ende knapp 41,9 oder rund 2,7 Millionen Euro mehr als gedacht.

Der größte Batzen des Gewerbesteuer-Saldos ist auf einen Großbetrieb zurückzuführen, der eine Nachzahlung von 1,6 Millionen Euro zu bezahlen hatte. Rund 700 000 Euro ergeben sich allein aus Vorauszahlungen der Betriebe, die von einer entsprechend positiven Entwicklung ihrer Unternehmen ausgehen.

Bei der Bewertung der wirtschaftlichen Leistungskraft einer Kommune spielen allerdings die Einnahmen aus der Einkommensteuer eine mindestens ebenso große Rolle, denn hinter ihnen stehen die Arbeitnehmer, die mit ihren Löhnen und Gehältern massiv den lokalen Wirtschaftskreislauf antreiben. Auch bei dieser Finanzquelle fiel das Ergebnis im vergangenen Jahr besser aus als berechnet. Statt der geplanten 19,3 Millionen Euro wurden der Stadt 20,194 Millionen Euro überwiesen, was ein Plus von 894 000 Euro ergibt.

Die Bedeutung der beiden Steuern ergibt sich aus der Relation zum Gesamthaushalt, der im Ergebnis bei insgesamt knapp 135 Millionen Euro liegt. Neben den aufgeführten Einnahmen speist sich der Etat der Stadt unter anderem aus den Anteilen aus den Umsatzsteuer, Zuweisungen von Land und Bund oder etwa den Entgelten für öffentliche Einrichtungen oder den Gebühren für Service-Leistungen. Doch keine dieser Posten kommt auch nur annähernd an die Summen aus der Gewerbe- beziehungsweise Einkommenssteuer heran.

Flächenfraß bereitet Sorge

Die Freude bei den Ausschussmitgliedern über die florierende Wirtschaft und die sehr gute Finanzlage der Stadt bewegt sich in etwa in Augenhöhe mit dem Bewusstsein über die Grenzen des Wachstums. Für Veronika Netzhammer (CDU) stellt sich die Frage nach den Perspektiven nach dem absehbaren Verkauf der zur Verfügung stehenden Gewerbeflächen im südlich von der Georg-Fischer-Straße gelegenen Gebiet Tiefenreute. Sie hält es für nötig, dass nicht nur weitere Flächen ausgewiesen werden, sondern fordert Visionen für eine effiziente Nutzung. Wie diese aussehen könnte, verdeutlichte Regina Brütsch (SPD): Sie kann sich beispielsweise ein Wachstum durch mehrgeschossige Gewerbebauweise vorstellen und will brach liegende Konversionsflächen bei der Ansiedlung oder Expansion von Unternehmen mit in die Überlegungen einbeziehen.

Die Grundhaltung der Ausschussmitglieder geht in eine Richtung, bei der in Zukunft bei der Vermarktung von Flächen verstärkt auf die Qualität der Nutzung geachtet werden soll. Eberhard Röhm (Grüne) will möglichst bald Zeichen setzen – etwa bei der geplanten Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes in der Nordstadt. "Wir sollten uns künftig nicht mehr nur darauf beschränken, die Ansiedlungen einfach nur zu genehmigen."

Bei Oberbürgermeister Bernd Häusler rennen die Stadträte offene Türen ein. Wie er sagte, sind im Gebiet Tiefenreute so gut wie alle Grundstücke verkauft und selbst wenn bei Erfolg der laufenden Grundstücksverhandlungen die Fläche in westlicher Richtung erweitert werden kann, ist in sieben bis acht Jahren mit neuem Bedarf zu rechnen. In der Einbeziehung von Konversionsflächen sieht nur bedingt einen Lösungsansatz: "Beim Bedarf eines Unternehmens von 7000 bis 9000 Quadratmetern wird's schwierig."

Kleines Steuer-Einmaleins

Die Gewerbesteuer ist (wie die Grundsteuer, die unter anderem Hauseigentümer zu bezahlen haben) eine kommunale Steuer – von ihr profitieren die Städte und Gemeinden direkt, sie legen auch ihre Höhe fest. Für Stadtverwaltungen und Gemeinderäte ist dies somit auch ein wichtiges Mittel bei der Ansiedlungspolitik. Die Einkommens- oder Umsatzsteuer dagegen ist eine Bundessteuer, von der die Kommunen (wie das Land und der Bund) nur anteilig etwas bekommen. (tol)