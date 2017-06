Singen Wirklich wahr...

Was ist wahr, was unwahr? Die Frage ist nicht ganz neu, angesichts der allenthalben thematisierten Fake-News erfährt sie jedoch eine Renaissance.

Eine Art Wiedergeburt erlebt zurzeit auch die FDP, der Lindner-Effekt ist bis hinein in den Singener Ortsverein spürbar. Wirklich wahr ist es zum Beispiel, dass die Liberalen in der 45 000-Einwohner-Stadt sich strammen Schritts in Richtung der Zweistelligkeit bewegen: Sage und schreibe 9 (im Wort: neun) Mitglieder (also fast 10) trafen sich zur Hauptversammlung in der Goldenen Kugel und sage und schreibe 9 (im Wort: neun) Neumitglieder wurden seit der Versammlung im vergangenen Jahr in die Partei aufgenommen. 2 (im Wort: zwei) von ihnen nahmen sogar an der Hauptversammlung teil, was das Verhältnis zur Anzahl der 7 (im Wort: sieben) Vorstandsmitglieder deutlich zugunsten des Fußvolkes verbesserte.

Nicht gelogen...

Ob man aufgrund dieser Zahlenspielerei den zur Schau getragenen Optimismus der FDP wirklich glaubt, bleibt allerdings der individuellen Wahrheitsfindung überlassen. Nicht gelogen jedenfalls ist die Behauptung, dass den Liberalen irgendwie die Basis fehlt. Wie wichtig diese ist, zeigte sich bei einem der lokalpolitischen Themen, die bei der Hauptversammlung zur Sprache kamen. Stadträtin Kirsten Brößke machte sich für die Verbesserung der Nahversorgung in der Nordstadt stark – dabei jedoch dürften die vorhandenen Einkaufsmärkte nicht beschädigt werden. Das hört sich erstens gar nicht libertinär, sondern eher protektionistisch an, und zweitens stellt sich prinzipiell die Frage, wie das funktionieren soll. Um das FDP-Konzept durchzusetzen, wird in der Nordstadt die Basis ran müssen: Einfach ein Drittel mehr konsumieren, dann geht die liberale Rechnung voll auf.

...und ganz ehrlich

So klein und ohne Unterbau die FDP aber auch ist – wirklich allein ist sie nicht. Mal ganz ehrlich: Politiker auf allen Ebenen krampfen sich weiß Gott ab, um ran an die Bürger zu kommen, aber der macht sich meist selbst bei medial heiß diskutierten Themen rar. Die nächste Probe aufs Exempel steht am Montag bevor, wenn der CDU-Abgeordnete Andreas Jung beim Spanier am Rathausplatz (ab 17 Uhr) mit den Singenern zum Thema Europa ins Gespräch kommen möchte. Hoffentlich ergeht's ihm nicht wie Oberbürgermeister Bernd Häusler. Der lud Neubürger zu einer Radtour durch die Stadt ein, aber daraus wurde nichts. Wie es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung heißt, fanden sich "trotz umfangreicher Kommunikation und persönlicher Ansprache" nur zwei Interessenten.