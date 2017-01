Hegau Winter kann teuer werden

Vorschriften im Straßenverkehr und bei Streupflicht müssen beachtet werden. Hegauer Wintersport in den Startlöchern

Der Winter hält kurz nach dem Jahresbeginn erstmals seit der vergangenen Saison wieder Einzug im Hegau. Die Winterdienste der Autobahnmeisterei Engen, der Straßenmeisterei Welschingen und der Kommunen sind stark gefordert. "Das war unser erster großer Winter-Einsatz, da der Schnee erstmals liegen blieb. Wenigstens die wichtigen Verbindungs- und Durchgangsstraßen in den Wohngebieten konnten wir räumen", erklärt Thilo Bamberg vom Gottmadinger Bauamt sellvertretend für die anderen Städte und Gemeinden des Hegaus. Glatteis-Tücken gebe es auch bei Nebel, wie er teils in den vergangenen Tagen geherrscht habe.

Räumpflicht auch für Privatleute zwingend: Nicht nur eine Kommune, sondern auch Privatleute kann es finanziell empfindlich treffen, wenn sie der Räumpflicht nicht nachkommen. "Bei Personen-Unfällen können sie haftbar gemacht werden", betont Thilo Bamberg.

Nicht nur eine Kommune, sondern auch Privatleute kann es finanziell empfindlich treffen, wenn sie der Räumpflicht nicht nachkommen. "Bei Personen-Unfällen können sie haftbar gemacht werden", betont Thilo Bamberg. Mit Sommerreifen kann es teuer werden: "Wer bei Schneeglätte mit Sommerreifen einen Unfall verursacht, muss mit einem Bußgeld von 120 Euro rechnen", schildert der Konstanzer Polizeisprecher Bernd Schmidt. "Wenn Personen bei Unfällen von Autos mit Sommerreifen zu Schaden kommen, ist auch der strafrechtliche Tatbestand der Körperverletzung zu prüfen. Dies kann weitaus größere Folgen haben. Daneben drohen möglicherweise zivilrechtliche Ansprüche", so Schmidt. "Eine zeitliche Eingrenzung für zwingendes Fahren mit Winterreifen gibt es nicht. Es wird einzig und allein auf die Fahrbahnverhältnisse abgestellt. Also bei einem Kälteeinbruch im Mai oder Schneefall im September würde dies auch gelten", erklärt Stefan Basel vom Landratsamt Konstanz. Wer gegen einen Paragrafen in der Straßenverkehrsordnung verstoße, der die Anpassung der Fahrzeug-Ausstattung an winterliche Wetterverhältnisse regelt, müsse mit einem Bußgeld in Höhe von 60 Euro sowie einem Punkt im Fahreignungsregister rechnen. Bei einer Behinderung des Verkehrs infolge falscher Bereifung bei winterlichem Wetter oder Straßenverhältnissen erhöht sich das Bußgeld auf 80 Euro. Winterreifen müssen mit den Buchstaben "M+S" gekennzeichnet sein. "Wer bei winterlichem Wetter nicht fährt, der braucht auch keine Winterreifen. Es gibt bei uns keine Pflicht dazu", betont Basel.

"Wer bei Schneeglätte mit Sommerreifen einen Unfall verursacht, muss mit einem Bußgeld von 120 Euro rechnen", schildert der Konstanzer Polizeisprecher Bernd Schmidt. "Wenn Personen bei Unfällen von Autos mit Sommerreifen zu Schaden kommen, ist auch der strafrechtliche Tatbestand der Körperverletzung zu prüfen. Dies kann weitaus größere Folgen haben. Daneben drohen möglicherweise zivilrechtliche Ansprüche", so Schmidt. "Eine zeitliche Eingrenzung für zwingendes Fahren mit Winterreifen gibt es nicht. Es wird einzig und allein auf die Fahrbahnverhältnisse abgestellt. Also bei einem Kälteeinbruch im Mai oder Schneefall im September würde dies auch gelten", erklärt Stefan Basel vom Landratsamt Konstanz. Wer gegen einen Paragrafen in der Straßenverkehrsordnung verstoße, der die Anpassung der Fahrzeug-Ausstattung an winterliche Wetterverhältnisse regelt, müsse mit einem Bußgeld in Höhe von 60 Euro sowie einem Punkt im Fahreignungsregister rechnen. Bei einer Behinderung des Verkehrs infolge falscher Bereifung bei winterlichem Wetter oder Straßenverhältnissen erhöht sich das Bußgeld auf 80 Euro. Winterreifen müssen mit den Buchstaben "M+S" gekennzeichnet sein. "Wer bei winterlichem Wetter nicht fährt, der braucht auch keine Winterreifen. Es gibt bei uns keine Pflicht dazu", betont Basel. Hier wird es besonders kritisch: Als absolute Gefahrenstelle gilt die Autobahn 81 im Bereich des Hegaublicks. Dort gibt es aus Richtung Geisingen ein starkes Gefälle mit stark wechselnden winterlichen Fahrbahn-Bedingungen, wie Glätte und Schnee. Um die Gefahren einzudämmen, ist die Autobahnmeisterei Engen meist schon im Vorfeld von drohendem winterlichen Chaos im Einsatz, um die Fahrbahnen mit Salz zu bestreuen.

Als absolute Gefahrenstelle gilt die Autobahn 81 im Bereich des Hegaublicks. Dort gibt es aus Richtung Geisingen ein starkes Gefälle mit stark wechselnden winterlichen Fahrbahn-Bedingungen, wie Glätte und Schnee. Um die Gefahren einzudämmen, ist die Autobahnmeisterei Engen meist schon im Vorfeld von drohendem winterlichen Chaos im Einsatz, um die Fahrbahnen mit Salz zu bestreuen. Der Wintersport im Hegau: Wintersportler müssen sich im Hegau noch etwas gedulden. Der Loipenbob von Gottfried Buerssner steht im Engener Stadtteil Stetten zwar schon bereit. Die Bahnen kann er auf dem Hegaublick allerdings noch nicht ziehen. Es liegt zuwenig Schnee. Das könnte sich aber ändern, wenn es heute – wie angekündigt – etwas ausgiebiger schneit. Ähnlich sieht es rund um die Lochhütte an der Bundesstraße 314 oberhalb von Tengen aus. Dort werden bei guter Schneelage besonders idyllische Loipen gezogen. "Leider ist die Schneemenge für Langlauf noch nicht geeignet, für eine Schlittenfahrt an der Lochhütte könnte es gerade reichen", berichtet der frühere Tengener Bürgermeister Helmut Groß, der meist täglich früh unterwegs ist, um auch für den SÜDKURIER besondere Schnappschüsse von der Randenregion zu machen. "Der über Jahrzehnte betriebene Schlepplift durfte nicht mehr aufgebaut werden, da die gesetzlichen Auflagen verschärft wurden", bedauert Groß. Den über eine Traktor-Kurbelwelle betriebene Lift hatte der SV Tengen betreut. "Vom TÜV bekam die Stadt Tengen keine Genehmigung mehr – dies war auch in Blumberg der Fall. Unfälle hatten sich bei beiden Anlagen nie ereignet, Vorschrift ist Vorschrift, leider", so Groß.

Wintersportler müssen sich im Hegau noch etwas gedulden. Der Loipenbob von Gottfried Buerssner steht im Engener Stadtteil Stetten zwar schon bereit. Die Bahnen kann er auf dem Hegaublick allerdings noch nicht ziehen. Es liegt zuwenig Schnee. Das könnte sich aber ändern, wenn es heute – wie angekündigt – etwas ausgiebiger schneit. Ähnlich sieht es rund um die Lochhütte an der Bundesstraße 314 oberhalb von Tengen aus. Dort werden bei guter Schneelage besonders idyllische Loipen gezogen. "Leider ist die Schneemenge für Langlauf noch nicht geeignet, für eine Schlittenfahrt an der Lochhütte könnte es gerade reichen", berichtet der frühere Tengener Bürgermeister Helmut Groß, der meist täglich früh unterwegs ist, um auch für den SÜDKURIER besondere Schnappschüsse von der Randenregion zu machen. "Der über Jahrzehnte betriebene Schlepplift durfte nicht mehr aufgebaut werden, da die gesetzlichen Auflagen verschärft wurden", bedauert Groß. Den über eine Traktor-Kurbelwelle betriebene Lift hatte der SV Tengen betreut. "Vom TÜV bekam die Stadt Tengen keine Genehmigung mehr – dies war auch in Blumberg der Fall. Unfälle hatten sich bei beiden Anlagen nie ereignet, Vorschrift ist Vorschrift, leider", so Groß. Die Wetteraussichten: Für den heutigen Mittwoch ist teils ergiebiger Schneefall, in unteren Lagen Schneeregen angesagt. Danach soll es kälter, aber sonniger werden. Ab Sonntag steigen die Temperaturen wieder etwas an.

Wintersport-Infos

Bildergalerie im Internet: www.suedkurier.de/bilder

In den Starlöchern sind die Lifte auf dem Witthoh und in Neuhausen ob Eck. Sie sollen in Kürze in Betrieb genommen werden, wenn der lang ersehnte Schnee fällt. Informationen dazu gibt es unter www.skilift-witthoh.de, (0 74 61) 57 33, www.skilift-neuhausen.de, (0 74 67) 767 (Skihütte). Die Skihütten haben am Witthoh feiertags und sonntags ab 14 Uhr, in Neuhausen ob Eck ab 10 Uhr geöffnet, auch ohne Skibetrieb. Infos über Loipen in Tengen und auf dem Hegaublick gibt es unter www.tengen.de, (0 77 36) 92 33-0, www.engen.de, (0 77 33) 502-0.