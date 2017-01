Singen/Hegau Windpark bei Wiechs: Warten auf die Rotoren

Ende Februar werden die Anlagen des Windparks Verenafohren fertiggestellt. Das Unternehmen Solarcomplex als Projektleiter ist unterdessen schon mit Bau und Planung einer weiteren Anlage bei Geisingen beschäftigt.

Es ist eine beneidenswerte Rolle: Das Singener Unternehmen Solarcomplex kann nicht nur auf ein außergewöhnliches Wachstum verweisen, laut Vorstandsmitglied Bene Müller kommt man auch leicht an Geld. Zirka 1200 Gesellschafter tragen den Betreiber von Anlagen zur Produktion erneuerbarer Energien und sie stellen im Einzelfall Summen im sechsstelligen Bereich zur Verfügung. "Wir haben ein anderes Problem", so Bene Müller, "uns fehlen die Projekte."

Das liegt daran, dass die Produkte von Solarcomplex trotz beschlossener Energiewende noch immer hohe politische Anteile transportieren. Bestes Beispiel dafür ist die Diskussion um den Windpark Verenafohren im Tengener Ortsteil Wiechs, den Solarcomplex federführend in Kooperation mit zehn weiteren Unternehmen betreibt. Hier ist die Sache mittlerweile entschieden, die in Rostock hergestellten Rotoren werden voraussichtlich Ende Februar montiert.

Anders ist das bei einem weiteren vom Unternehmen anvisierten Standort auf dem Kirnberg bei Steißlingen. Dass auch hier künftig Windenergie genutzt werden kann, dürfte noch einiges an Diskussion erfordern, zumal das Landratsamt als Genehmigungsbehörde sich nach Angaben des Solarcomplex-Vorstands zurückhaltend gibt. Dennoch will Bene Müller das Genehmigungsverfahren einleiten, er wähnt sich bei der Argumentation unter anderem zum Schall- und Schattenwurf durch die Rotoren wie auch bei Aspekten den Artenschutzes auf der stärkeren Seite als die Gegner der Windkraftanlagen.

Bene Müller setzt außerdem auf den Faktor Zeit – und auf die Erfahrungen mit dem Windpark in Wiechs. Das Für und Wider sei hinreichend diskutiert, so seine Überzeugung, alles Weitere werde die Praxis ergeben. Die im Fall Verenafohren vorgebrachten Bedenken habe er durchaus ernst genommen, wie etwa den Eingriff in den Wald. Dennoch bezeichnet er diesen im gesamtgesellschaftlichen Kontext der Energiewende als eine Bagatelle und ist sich sicher, dass die Diskussionen um Windkraftanlagen schon in absehbarer Zeit sehr viel entspannter geführt werden.

Gleichzeitig drückt er aufs Tempo. Den Erfolg seines Unternehmens hält er angesichts der Herausforderungen des Energiebedarfs und des Klimawandels für einen Tropfen auf den heißen Stein und fordert eine möglichst schnelle gesellschaftliche Entscheidung, die unter anderem die verstärkte "Nutzung von Windkraft vor der Haustür" ermöglicht.

Solarcomplex selbst hält an seinen ehrgeizigen Plänen fest: Zu den Projekten im neuen Jahr zählt unter anderem das Windenergie-Projekt Länge bei Geisingen mit bis zu acht Windkraftanlagen und einer Investitionssumme von rund 42 Millionen Euro – eine Investition, die mit Abstand das größte Einzelprojekt des Unternehmens seit Gründung im Jahr 2000 darstellt. Zum Vergleich: Für Verenafohren investieren Solarcomplex und deren Partner rund 16,5 Millionen Euro. Beim Windpark Länge arbeitet das Singener Unternehmen übrigens ebenfalls mit Partner zusammen.

Angestrebt wird ein jährlicher Stromertrag von 50 Millionen Kilowattstunden, womit das neue Projekt auch hier deutlich über dem angestrebten Energieertrag im Windpark bei Wiechs liegt. Bei Verenafohren geht das Unternehmen von 20 Millionen Kilowattstunden aus, was zur Deckung des Energiebedarfs von 20 000 Menschen entspricht und etwa der Bevölkerung von Engen, Tengen und Hilzingen entspricht.

Solarcomplex wurde im Jahr 2000 gegründet. Bis 2007 wurde das Unternehmen als GmbH geführt, Gründer und Geschäftsführer war Bene Müller. Seit Umwandlung in eine (nicht börsennotierte) Aktiengesellschaft stieg die Bilanzsumme exponentiell an: sie stieg von rund 7,1 Millionen Euro im Jahr 2007 auf rund 63,3 Millionen Euro in 2015. Der Windpark Verenafohren bei Wiechs wird unter Projektleitung von Solarcomplex von einer Interessengemeinschaft von elf Partnern mitgetragen. Zu ihr zählen unter anderem die Stadtwerke Singen, Radolfzell und Stockach. (tol)