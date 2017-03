vor 2 Stunden SK Exklusiv Hegau Windkraft im Hegau: Das sagen Befürworter und Gegner zum umkämpften Thema

Die politisch beschlossene Energiewende hin zu erneuerbaren Energien spaltet in der konkreten Umsetzung auch in der Region die Menschen. Beim Thema Windkraft im Hegau dreht sich die Debatte vor allem um Nutzen, Wirtschaftlichkeit und Ästhetik. Wir haben Bene Müller und Martin Dölberg, einen Befürworter und einen Gegner von Windrädern in der Region, dazu befragt.