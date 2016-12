Singen Wilfried Paul gibt Verantwortung ab

Vorsitzender des Singener Elisabethenvereins sagt Ade und Weggefährten bereiten ihm eine bewegende Verabschiedung

Viele Weggefährten haben sich in der Geschäftsstelle des Elisabethenvereins Singen eingefunden, um ihren langjährigen Vorsitzenden Wilfried Paul in allen Ehren zu verabschieden. Nach 17 Jahren Vorsitz sieht dieser sich aus gesundheitlichen Gründen gezwungen, die Gesamtverantwortung für den Verein abzugeben. Die stellvertretende Vorsitzende Brunhilde Täubner übernimmt die Führung des Elisabethenvereins so lange kommissarisch, bis ein Nachfolger gefunden ist. Wie Brunhilde Täubner erklärte, bleibe Wilfried Paul dem Verein aber als Vorstandsmitglied erhalten.

Wolfgang Heintschel, der Geschäftsführer des Caritas-Ortsverbandes Singen-Hegau, der gleichzeitig die Geschäfte des Elisabethenvereins leitet, sagte in seiner Laudatio, Wilfried Paul habe große Aufgaben bewältigt, vor allem die Folgen aus dem 1994 in Kraft getretenen Pflegeversicherungsgesetz, der Pflichtversicherung zur Absicherung des Risikos, pflegebedürftig zu werden. Diesen Umbruch machte Heintschel an Zahlen deutlich: Zwar sei die Zahl der Vereinsmitglieder seit 1989 von 2475 auf aktuell 600 zurückgegangen, doch habe sich im gleichen Zeitraum die Zahl der hauptamtlichen Mitarbeiter von 56 auf aktuell 218 beinahe vervierfacht. Wilfried Paul habe den Verein mit seinen 9 Kindertageseinrichtungen und der Sozialstation St. Elisabeth in Singen maßgeblich geprägt.

Oberbürgermeister Bernd Häusler erinnerte daran, dass Wilfried Paul in Singen als einer der ersten Sozialarbeiter beschäftigt gewesen sei. In dieser schwierigen Funktion habe er sich mit viel Herzblut insbesondere um die Jenischen und die Sintis gekümmert, die Bewohner der damals berühmt-berüchtigten Etzwiler-Straße, die heute Franz-Sigel-Straße heißt. Wilfried Paul habe auch viele Jahre den Treffpunkt Süd geleitet. Wilfried Paul sei auch zertifizierter Hohentwielführer und habe sich um die Beziehungen zur Singener Partnerstadt La Ciotat verdient gemacht. Dann verriet der OB, dass nach einstimmigem Beschluss des Gemeinderats Paul 2017 die Bürgermedaille der Stadt Singen verliehen werde.

Jörg Lichtenberg, Leiter der katholischen Seelsorgeeinheit Singen, bezeichnete Paul als Anwalt für die Jenischen, denen er Wertschätzung entgegengebracht und Schutz gewährt habe. Paul sei ein integrer, tief religiöser Mensch, der nach wie vor viele Aufgaben bewältige und als Messmer, Lektor und Theaterspieler aktiv sei. Dann überreichten Ulrike Jänicke, Leiterin der Sozialstation, und Claudia Fischer, Leiterin des Fachbereichs Kindertagesstätten, im Namen aller Mitarbeiter des Elisabethenvereins ihrem scheidenden ersten Vorsitzenden ein Fotobuch und gaben ihm mit auf den Weg, dass er sich beim Durchblättern an die gemeinsamen Momente zurückerinnern und dabei lächeln solle.

Mitten ins Herz des Geehrten traf der Beitrag von Bernd Pantenburg, Kita-Fachberater der Caritas, als dieser seine Gitarre zur Hand nahm und statt vieler Worte dem ehemaligen Vorsitzenden des Elisabethenvereins zum Abschied das Lied „Sind so kleine Hände“ von Bettina Wegener sang, ein Lied über den Schutz und die besondere Obhut, der Kinder bedürfen. Die stellvertretende Vorsitzende Brunhilde Täubner überreichte Wilfried Paul eine geschnitzte Figur, die diese Heilige verkörpert und sagte: „Vergelt’s Gott, was du uns gegeben.“

Der sichtlich bewegte Wilfried Paul bemerkte dann in breitestem Alemannisch: „Wenn ich g’wusst hätt, was hier abgoht!“ Nach den dankenden Worten an die Mitstreiter im Verein – denn zusammen habe man „gelegentlich auch mal was Gutes erreicht“, meinte er untertreibend – erinnerte er an Walter Fröhlich, der als alemannischer Mundartdichter unter dem Kürzel Wafrö vielen bekannt ist. Eben jener Walter Fröhlich habe damals in der Alu die Betriebsjugend geleitet und einen Missionar, der in Kamerun tätig gewesen sei, zu einem Vortrag eingeladen. Er sei sofort Feuer und Flamme gewesen und habe dem Missionar eröffnet, dass er auch nach Afrika gehen wolle, um den Menschen zu helfen. Nach Abschluss des Elektroingenieurstudiums sei er dann auch seiner Berufung gefolgt und als Laienmissionar nach Kamerun gegangen. Dort habe er dann die aus Frankreich stammende Krankenschwester Blandine kennengelernt, die heute seine Ehefrau sei.

Der Verein

Die Entstehungsgeschichte des Elisabethenvereins reicht ins Jahr 1880 zurück. So illustre Persönlichkeiten wie der Prälat August Ruf und später der Stadtpfarrer von St. Peter und Paul, Adolf Engesser, hatten den Vorsitz dieses sozialen Vereins inne. In der Nachkriegszeit schuf der Elisabethenverein neue Kindergärten. Erst 1999 übernahm mit Wilfried Paul das erste Mal ein Laie den Vorsitz. Im Oktober 2011 übernahm die Caritas Singen-Hegau die Geschäftsführung des Elisabethenvereins. Zum Verein, der mehr als 200 Mitarbeiter hauptamtlich beschäftigt, gehören die Sozialstation St. Elisabeth sowie neun Kitas und Krippen. (ev)