Ein Mann hat in der Nacht zum Donnerstag, gegen 2.20 Uhr zwei Rehe angefahren, die die Georg-Fischer-Straße querten.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, war der 21 Jahre alter Mann stadtauswärts gefahren, als die Tiere in Höhe eines Gartencenters vor sein Auto liefen. Eines der Rehe wurde getötet, das andere flüchtete in den angrenzenden Wiesenbereich. Am Auto entstand ein Schaden von rund 2500 Euro.