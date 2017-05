Singen Wild-West in Singener Fußgängerzone

Nach einem Streit, an dem fünf Männer beteiligt waren, gab es eine Schlägerei. Zwei 30-Jährige wurden dabei verletzt

Aus bislang nicht bekanntem Anlass kam es laut Polizei am Samstagnachmittag, zwischen 15 Uhr und 15.15 Uhr, in der Hegaustraße, Höhe Hausnummern 44 und 50, zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen fünf Männern, in dessen Verlauf eine Person leicht und dessen Begleiter schwer verletzt wurde. Die beiden 30-jährigen Geschädigten trafen in der Fußgängerzone auf zwei Kontrahenten, mit denen sie zunächst in einen verbalen und im weiteren Verlauf handfesten Streit gerieten. Die beiden Täter und eine weitere hinzukommende Person schlugen auf die Geschädigten ein, wobei einer mit schweren Gesichtsverletzungen am Boden liegen blieb, so die Schilderung der Polizei. Die beiden Schläger flüchten anschließend in Richtung August-Ruf-Straße. Der 30-Jährige wurde in das Hegauklinikum eingeliefert und stationär aufgenommen. Die Täter werden mit südländischem Aussehen beschrieben. Einer soll etwa 20 Jahre und ein weiterer etwa 50 Jahre alt gewesen sein. Zeugen werden gebeten, mit dem Polizeirevier in Singen, (0 77 31) 888-0, Kontakt aufzunehmen.