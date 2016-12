Singen Wie man in Singen und im Hegau Silvester feien kann

Rauschende Partys, volle Tanzflächen und stille Momente in der Kirche: Wir haben Ideen gesammelt, wie und wo man in Singen Silvester feiern kann.

Ausgelassene Partys feiern, sich auf der Tanzfläche austoben, Kultur genießen oder sich stille Momente gönnen – wir haben Ideen gesammelt, wie man die Silvesternacht in Singen und dem Hegau verbringen kann.

Erdbeermund: Auch hier ist Silvester eine lange Partynacht. Ab 22 Uhr gibt es einen Sektempfang. Sogenannte Sektspecials sind während der ganzen Nacht zu haben. Für die Musik sorgt DJ WAWANX. Besucher sollten mindestens 21 Jahre alt sein, der Eintritt kostet ebenfalls 6 Euro ohne beziehungsweise 5 Euro mit Clubkarte. VIP-Lounges können vorbestellt werden, Karten gibt es an der Abendkasse.

Silwestern : In Hilzingen wird die Zeit zum Übergang ins neue Jahr zurückgedreht. Im Schloss Weiterdingen wird unter dem Motto Wilder Westen gefeiert. Verkleidung wird gern gesehen, ist aber kein Zwang. Dieser Jahresabschluss kostet 69 Euro. Dafür bekommt man ein kalt-warmes Buffet, Begrüßungssekt und eine Mitternachtssuppe. Für die Veranstaltung sind nur noch wenige Plätze verfügbar. Diese müssen unter countrycorp.de.tl oder telefonisch unter (0 77 39) 92 65 10 reserviert werden.

St.-Thomas-Kirche: Die alt-katholische Kirche St. Thomas, Freiheitstraße 9, lädt alle, die das neue Jahr gemeinsam mit anderen Christen ganz bewusst beginnen und begrüßen wollen, in der Silvesternacht am Samstag, 31. Dezember, ab 23.30 Uhr zu Musik, Texten und Stille ein. Um 0 Uhr wird das neue Jahr mit dem Te Deum, Gesang und Glockenläuten begrüßt. Im Anschluss sind alle zu einem Glas Sekt eingeladen.

Die alt-katholische Kirche St. Thomas, Freiheitstraße 9, lädt alle, die das neue Jahr gemeinsam mit anderen Christen ganz bewusst beginnen und begrüßen wollen, in der Silvesternacht am Samstag, 31. Dezember, ab 23.30 Uhr zu Musik, Texten und Stille ein. Um 0 Uhr wird das neue Jahr mit dem Te Deum, Gesang und Glockenläuten begrüßt. Im Anschluss sind alle zu einem Glas Sekt eingeladen. St.-Michael-Kirche: In der Bergkirche St. Michael zu Büsingen treffen sich Menschen, die Ruhe suchen, zur Jahres-Abschluss-Andacht an Silvester um 23 Uhr für etwa eine halbe Stunde zum Innehalten für eine Rückbesinnung auf das Vergangene und Gedanken über das Kommende. Warme Kleidung wird empfohlen, denn die Kirche ist dem natürlichen Klima überlassen.

Alte Tradition

Schon die Römer haben ein Jahresendfest gefeiert, und das seit 153 v. Chr. im Januar, als der Jahresbeginn vom 1. März auf den 1. Januar verschoben wurde. Die Bezeichnung Silvester geht auf das Jahr 1582 zurück. Damals verlegte die Gregorianische Kalenderreform den letzten Tag des Jahres vom 24. Dezember auf den 31. Dezember, den Todestag des Papstes Silvester I. Nicht nur in Deutschland wird der 31. Dezember Silvester genannt: In Italien wird die Notte di San Silvestro gefeiert, in Frankreich Saint-Sylvestre, in Polen Sylwester, in Tschechien Silvestrovské. Laut amtlicher deutscher Rechtschreibung existiert für den letzten Tag des Jahres nur die Schreibweise Silvester mit „i“. (sk)