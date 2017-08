Tengen-Wiechs Wie im Windschatten des Windparks bei Wiechs ein Wald entsteht

Im Zuge des Baus der Windkraftanlagen im Tengener Ortsteil Wiechs wurden als Ausgleich 12 500 Bäume gepflanzt. Die Aufforstungen sind jetzt abgeschlossen.

Tengen-Wiechs – Es ist ein Arbeitsplatz mit Aussicht: Oberhalb des Tengener Ortsteils Wiechs gegenüber vom Sportplatz können sich die städtischen Waldarbeiter über einen grandiosen Ausblick über den Hegau freuen. Zwischen den Reihen mit frisch gepflanzten Jungbäumen zieht Hans-Peter Frank an diesem Sommertag mit der Mähmaschine seine Bahnen. Das Gras darf nicht so hoch stehen, dass es Mäusen perfekte Deckung bietet. „Wenn das Gras niedrig genug ist, sorgen Greifvögel zuverlässig dafür, dass wir kein Mäuseproblem bekommen“, erklärt der Tengener Revierförster Tobias Müller der Pressesprecherin Karina Kristen des Singener Unternehmens Solarkomplex, das federführend das Projekt zur Nutzung der Windkraft am Wiechser Standort betreut. Um diesen Effekt zu verstärken, gebe es für die Jäger der Lüfte Sitzstangen, sogenannte Julen, von denen aus sie bequem nach Beute Ausschau halten können.

Während die drei Nordex-Windkraftanlagen des Hegauwind-Projektes Verenafohren bereits den regenerativen Strom ins Netz schicken, sind laut der jüngsten Presseerklärung der Betreibergesellschaft nun auch die Aufforstungsmaßnahmen abgeschlossen worden. Sie sind Teil des Ausgleichskonzepts, das vom Landratsamt vor der Genehmigung eines Waldumwandlungsantrages für das Bauprojekt gefordert wurde. „Insgesamt haben wir für Neuaufforstungen und Umbauflächen 12 500 Bäume gepflanzt“, bilanziert der Revierförster. Zusätzlich zur oberhalb von Wiechs liegenden Fläche am Waldrand wurde nach Angaben des Unternehmens auch auf Watterdinger Gemarkung neuer Baumbestand gepflanzt. Die Zusammensetzung folgt den Vorschriften des Landratsamtes: Bei den Neuaufforstungen dominieren Linden, Ahorn, Erlen und Lärchen. „An den Rändern der Flächen stehen Baumarten zweiter Ordnung und Sträucher“, erklärt Tobias Müller.

Begonnen wurde mit den Neupflanzungen bereits im Frühjahr. Wie die Landwirte in der Bodensee- und Hegauregion machte auch den städtischen Waldarbeitern der harte Frosteinbruch zu schaffen. Vor allem die gerade frisch austreibenden Lärchen wurden damals eiskalt erwischt. Ihre Entwicklung wird nun den Sommer über beobachtet. „Junge Lärchen, die sich nicht erholen, werden im Herbst neu gesetzt“, kündigt Tobias Müller an.

Für das Windprojekt wurden im Wald von Wiechs knapp 2,8 Hektar Wald gerodet. Die Freiflächen wurden vor allem gebraucht für die Standorte der Windräder selbst sowie für die Baukräne, die die großen Anlagenteile aufrichteten. Ein Teil dieser Flächen muss frei bleiben, falls zu einem späteren Zeitpunkt Reparaturen an den Anlagen notwendig werden. Zu Rodungen kam es auch entlang der Strecke, über die der Transport erfolgte. Hier mussten Wege verbreitert und der Untergrund verbessert werden.

Verbesserung der Wege

Förster Tobias Müller sieht die Entwicklung aus verschiedenen Blickwinkeln. „Natürlich war dies ein Eingriff in den Altbestand des Waldes, das ist unbestritten", so wird er in der Pressemitteilung zitiert. "Zugleich aber profitiert die Forstwirtschaft nun vom verbesserten Weg.“ Viele Teile des nun ausgebauten Wegs befinden sich im Besitz von Privatleuten. Manche Passagen seien längst nicht mehr rund ums Jahr gut befahrbar gewesen, erinnert sich Müller. Um die Situation zu verbessern, hätten sich alle Privatwaldbesitzer finanziell beteiligen müssen. Dass die Betreiberfirma Hegauwind mit den Besitzern Verträge geschlossen und den Wegebau finanziert hat, bildete die Grundlage zur Lösung des Problems.

Die Bevölkerung von Wiechs hat das Windprojekt in seiner Entstehungsphase engagiert begleitet. Rund 80 Eigentümer stellten Flächen für das Projekt zur Verfügung. Die Vereine bewirteten bei Baustellenfesten und beim Windparkfest zur Einweihung. Auch der Tengener Bürgermeister Marian Schreier stellte sich klar hinter das Projekt und schlug seinem Gemeinderat auch vor, Ausgleichsflächen zur Verfügung zu stellen. Dies bezieht sich nicht nur auf die Neuaufforstungen von insgesamt zwei Hektar Wald. Hinzu kommen 2,3 Hektar Sukzessionsflächen, auf denen ein natürliches Waldwachstum unterstützt wird. Teil des Ausgleichskonzeptes sind zudem Schutz- und Gestaltungsmaßnahmen auf drei Hektar Fläche. Hier wird beispielsweise ein labiler Fichtenwald ersetzt durch einen Eichenwald.

Finanziert werden die Ausgleichsmaßnahmen von der Betreibergesellschaft Hegauwind. Fachmännisch umgesetzt und begleitet werden sie vom Tengener Revierförster und seinen Kollegen. Sie kümmern sich um Pflanzung, Schutz und Sicherung der Kulturen. Bis 2021 muss die vorgeschriebene Bestockung erreicht und der neue Wald gesund sein. Erst dann gelten sind die Ausgleichsmaßnahmen als umgesetzt.

Projektumsetzung mit Rücksichtnahme auf Lebensraum von Fledermäusen und Ameisen