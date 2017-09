Singen Wie der Tourismus im Hegau auf Touren kommt

Singen und der Hegau sollen zur Tourismusdestination entwickelt werden. Na, dachte sich da der Tourismus-Chef Jörg Unger, da laden wir doch einmal Reisejournalisten ein und schicken sie auf die Strecke der jüngst im Hegau veranstalteten Mountainbike-Weltmeister.

Auf Einladung von Kultur und Tourismus Singen waren im Juli sechs Reisejournalisten im Hegau unterwegs, um die Region mit dem Mountainbike zu erkunden. Bei herrlichem Wetter konnten die Journalisten während zweier Tage den Hegau mit seinen vielfältigen Möglichkeiten kennenlernen. Dabei ging es nicht nur um anstrengende, giftige Anstiege in der Region, sondern es blieb auch noch Zeit kulturelle Eindrücke aus Singen mitzunehmen.

„Vorrangiges Ziel ist es für uns nicht, dass die Gäste auf dem Mountainbike mit der Stoppuhr unterwegs sind, sondern dass sie die Landschaft und die kulturellen und kulinarischen Angebote der Region genießen“, erklärt Jörg Unger, der bei der Stadt Singen federführend für den Bereich Tourismus zuständig ist. Laut seiner Pressemitteilung stand am ersten Tag die Befahrung der Weltmeisterschaftsstrecke auf dem Programm.

Schweinebuckel als Herausforderung

Geführt von Stephan Salscheider und Uli Lutz, Organisator beziehungsweise Streckenchef der vor einigen Wochen veranstalteten Mountainbike-Weltmeisterschaften, ging es vorbei am Hohentwiel und Staufen hoch hinauf Richtung Hohenstoffeln. Oberhalb des Laurentiushofes bei Hilzingen präsentierte sich der gesamte Hegau mit Bodensee im Hintergrund den sportlichen Journalisten. Nach rasanter Abfahrt wurde auch bald der berüchtigte Schweinebuckel am Plören erklommen.

Nachmittags stand dann der Besuch im Museum Art and Cars (MAC) auf dem Programm. Bei einer Führung lernte die Gruppe das Museum und dessen Konzept am Beispiel der aktuellen Ausstellung kennen. Den Abschluss des Tages bildete der Besuch des Burgfestes im Rahmen des Hohentwielfestes.

Am zweiten Tag konnten die Journalisten im mehrfachen Sinne des Wortes Grenzerfahrungen sammeln: Ziel war der Schienerberg. Zum einen bezieht sich dies auf die dortigen langen Anstiege, die eine gewisse Kondition voraussetzen, zum anderen macht man auf den dortigen verwirrenden Grenzverlauf zu den Schweizer Nachbarn zwangsläufig geografische Grenzerfahrungen. Nach dem langen Anstieg auf den Schienerberg ließ der grandiose Ausblick vom „Herrentisch“ die Mühen des Anstieges wieder schnell vergessen. „Die Kombination von sanften Hügeln und kurzen, steilen Anstiegen in unmittelbarer Nähe zum Bodensee machen den Hegau zum idealen Ferienparadies für Mountainbiker“, so lautete das Credo der Teilnehmer.

Durch den schattigen Wald ging es auf der von Schaffhauserland Tourismus ausgeschilderten Mountainbiketour Nr. 50 über Schienen in rascher Fahrt hinunter zur Burg Hohenklingen und weiter nach Stein am Rhein. Das mittelalterliche Städtchen wusste durch die einzigartigen Wandmalereien die Reisejournalisten zu beeindrucken. „Die Naturschauspiele machen den Hegau zum idealen Ziel für Aktivurlauber. Wer seine Outdoor-Aktivitäten mit Kunst und Kultur verbinden möchte, wird in Singen und dem Hegau fündig“, so meinte beispielsweise Renate Drechsel vom Magazin „Abenteuer Mountainbike“.

Mittel der Vermarktung

Im Zusammenhang mit der Mountainbike-Weltmeisterschaft in Singen und dem Hegau war immer wieder davon die Rede, dass die Veranstaltung nicht zuletzt zur Vermarktung des Hegau als Tourismus-Destination diene. Doch wie stellt man das an? Zu den gängigen Mitteln zählen die Bewertungen von Fachjournalisten. Das Interesse daran wächst, da insgesamt der Trend zum Urlaub in Deutschland beziehungsweise Europa zunimmt. Finanziell unterstützt wurde die Pressereise vom Verein Agglomeration Schaffhausen und dem Landkreis Konstanz. (sk)