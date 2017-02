Wie ging es vor 500 Jahren im Hause Luther zu? Das Dekanat Konstanz verdeutlicht dies mittels einer kulinarischen Zeitreise.

Es war eine reich gedeckte Tafel, die im Saal der Lutherkirche 25 Gästen geboten wurde. "Zu Gast bei Luthers" war die kulinarische Zeitreise mit geistlichem Inhalt betitelt, zu dem das Dekanat Konstanz eingeladen hatte. Die Besucher bekamen einen Eindruck, wie es im Hause Luther vor rund 500 Jahren zugegangen sein könnte, wobei die Organisatoren nicht nur für das zeitgemäße Essen gesorgt, sondern außerdem legendäre Tischreden aufbereitet hatten.

Während Dekanin Hiltrud Schneider-Cimbal, die auch privat eine passionierte Hobbyköchin ist, in der Küche mit ihren beiden Helfern Sandra Albert-Vötsch und Christoph Labuhn für das Vier-Gänge-Menü sorgte, führte Petra Schwarz, Vorsitzende des Kirchengemeinderats Engen, in den Abend ein. Bis zu 50 Gäste verkehrten täglich bei den Luthers und die Tischreden waren dabei Bestandteil des ausschweifenden Mahls. "Wenn er über Frauen spricht, möchte man sich schon mal distanzieren, doch mit Katharina von Bora hatte er eine Frau, die es verstand, ihn in seine Schranken zu weisen." Wie das ablief, das zeigten Martin Luther und seine Frau Katharina von Bora – in Gestalt der Laienschauspieler Manfred Knorr und Margret Schröder zwischen den einzelnen Gängen.

"Warum rülpset und furzet Ihr nicht, hat es euch nicht geschmecket?", fragte Katharina am Schluss. Doch schon. Sogar sehr! Und sehr gesättigt nach Schmalzbrot, eingebrannter Mehlsuppe, Schweinebraten mit Erbsenpüree, Weizen und Buchweizengrütze sowie einem Apfel-Walnussauflauf gingen die Gäste inspiriert von dannen. "Sie müssen unbedingt mal in Schulen kommen", sagte Religionslehrerin Sieglinde Kober begeistert zu den beiden Laienschauspielern.

gibt es nochmals am Freitag, 10. Februar, im Gemeindehaus der Lutherpfarrei Konstanz sowie am 22. und 29. September (50 Euro pro Person); der Erlös kommt der Krankenhausseelsorge zugute (Anmeldung: (0 75 31) 90 95 60 oder dekanat.konstanz@kbz.ekiba.de)