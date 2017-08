Singen Wie Waldi in der Ferienzeit

Hiergeblieben: Immer weniger Haustiere werden ausgesetzt, doch ein neuer Trend ist, Tiere aus dem Urlaub mit zu bringen. Marion Czajor vom Tierschutzverein warnt vor spontanen, nicht durchdachten Entscheidungen

Hiergeblieben, heißt es für manchen Hund, Hamster oder andere Haustiere, wenn die Sommerferien beginnen. Reisezeit ist wieder angesagt, ganz gleich, ob mit Auto oder Flugzeug. Hauptsache mal so richtig ausspannen und neue Energie auftanken. Nur wohin während dieser Zeit mit den Vierbeinern im Haushalt? Was zu Weihnachten oder Ostern ein richtig tolles Geschenk für die Kinder war, ist plötzlich im Weg und man weiß nicht wohin damit. Wer kann das Tier kompetent und liebevoll während dieser Zeit betreuen, damit Herrchen oder Frauchen trotzdem unbesorgt in den Urlaub fahren können. Angehörige oder Freunde wohnen nicht immer in der Nähe, um diese Aufgabe zu übernehmen und die Nachbarn haben womöglich auch nicht immer Zeit. Erfreulich sei, so Marion Czajor vom Tierschutzverein Singen/Hegau, dass die Zahl der Tiere, die einfach irgendwo ausgesetzt werden, zurück gehe. „Die Zahl der Tierhalter, die sich ihres Tieres einfach entledigen, hat nachgelassen. Etwa zwei Drittel der Hunde, die gefunden werden, werden vom Eigentümer wieder abgeholt. Das ist eine gute Entwicklung, Aufklärung tut eben Not“, so Marion Czajor. Ob ein Tier davon gerannt ist oder ausgesetzt wurde, sei meist schon an der Verwahrlosung zu erkennen. Ein gepflegtes Fell, ordentliche Zähne oder geschnittene Nägel würden die jeweiligen Umstände schnell erkennen lassen. Überdies seien die Tiere heutzutage häufig durch einen Chip markiert. Das helfe den Halter ausfindig zu machen.

Problematisch sei eine andere Entwicklung: Reisende finden Gefallen an putzigen Vierbeinern und transportieren das tierische Mitbringsel aus dem Urlaub hierher. Das kleine Erinnerungsstück kann aber schnell große Probleme machen, denn wenn aus den anfangs niedlichen Welpen rasch große Hunde werden, benötigen die eine führende Hand – und dann wachsen auch die Probleme. Halter kommen mit der Situation oft nicht mehr klar und wissen dann nicht, wohin mit dem Tier. „Von Seiten des Tierschutzes wird von solchen Aktionen mit Nachdruck abgeraten“, warnt Marion Czajor davor, lebende Andenken an den Urlaub mit nach Hause zu bringen.

Überhaupt Hunde sind ein großes Thema im Tierheim. Vor allem sogenannte Listenhunde – also Hunde, die als gefährlich gelistet sind – die meist dem Halter zu Dominanz verhelfen sollen, um sein Ego aufzupolieren. Doch diese Tiere brauchen auch eine dementsprechende Erziehung und dem seien die Halter oft nicht gewachsen. Wer solche Hunde als Statussymbol halte, erkenne leider häufig die Bedürfnisse des Tieres nicht und ist zudem mit den Kosten für Pflege und Versorgung im Urlaubs- oder Krankheitsfall überfordert. Letztendlich landet das Tier dann im Tierheim. Deshalb sei Aufklärung so wichtig, damit Menschen erkennen, welches Haustier zu den jeweiligen Verhältnissen passt. „Manche wollten einen Hund haben, und sind glücklich mit einem Kaninchen heim gegangen“, kennt Marion Czajor die Bedeutung der Beratungsgespräche – denn das Ziel ist immer, eine artgerechte Haltung zu gewährleisten, wenn das Tier ein neues Zuhause finden soll. Hunde zum Beispiel sind am liebsten überall mit dabei, sie sind meist unkomplizierte Reisebegleiter. Jedoch sollte man sich rechtzeitig informieren, ob der Hund überhaupt im Urlaubsdomizil willkommen ist. Auch fühlt sich nicht jede Rasse in jedem Klima wohl. Dagegen fühlen sich Katzen in der vertrauten Umgebung am wohlsten. Ebenso sind Kleintiere und Vögel am besten zu Hause aufgehoben, da sie die veränderte Umgebung, Hitze und extreme Temperaturveränderungen weniger vertragen. „Natürlich ist es am besten, wenn das Tier in den eigenen Räumlichkeiten, in seinem gewohnten Umfeld bleiben kann. Für die Psyche des Tieres ist dies am allerbesten. Falls das nicht möglich sein sollte, ist eine behütete Einrichtung schon das Richtige. Denn die Pflege des Tieres muss gewährleistet sein, wenn der Halter verhindert ist“, erklärt Marion Czajor vom Tierschutzverein. Vor 60 Jahren wurde der Verein gegründet und betreibt das Tierheim in der Münchriedstraße. „An erster Stelle sind wir eine Fundaufnahmeeinrichtung. Dass heißt, die Aufnahme, Versorgung und Vermittlung von Fund- oder Abgabetieren ist unsere Hauptaufgabe. Aber es werden auch Pensionstiere aufgenommen, sofern es die räumliche Kapazität zulässt“, betont Marion Czajor. Priorität haben dabei Tiere, die das Tierheim vermittelt hat. Dessen Haltern wird für den Notfall oder auch in der Urlaubszeit ein Pflegeplatz zugesichert. „Allerdings können wir das nicht hundertprozentig garantieren. Denn es kann ja beispielsweise gerade eine Wohnungsräumung anstehen, wo bereits ein anderes Tier übernommen werden muss“, so Marion Czajor. Wenn im Ernstfall eine Überbrückung organisiert werden müsse, helfen gute Kontakte zu anderen Tierheimen. „Wird ein Pflegeplatz angestrebt, sollte man rechtzeitig in Kontakt mit dem Tierheim treten, am besten, bereits wenn man den Urlaub plant, oder zumindest einen Monat vor der Abreise“, rät sie.

Damit für Hund, Katze & Co. der Umzug ins Pflegedomizil möglichst entspannt abläuft und der Stress bei der Aufnahme minimiert wird, werden vorab von den Tierpflegern nicht nur die Kontaktdaten des Halters und des Tierarztes erfragt, sondern beispielsweise auch, welche Medikamente verabreicht werden müssen. Um es dem Tier so angenehm wie möglich zu machen, sind auch Informationen zu besonderen Eigenarten wichtig: die Tierpfleger wollen wissen, ob sich die Katze lieber in einer Einzelbox aufhält oder sich gut mit anderen Artgenossen verträgt. Ebenso dienlich sind Fütterungshinweise. Annehmlichkeiten, wie das eigene Bett, Körbchen oder Lieblingsspielzeug können mitgebracht werden. „Nicht zu unterschätzen und elementar wichtig für das Tier ist der Geruch vom Herrchen. So werden schon mal Jacke oder Socken von diesen mit da gelassen“, weiß die Tierschutzvereinsvorsitzende. Bei der Aufnahme ins Tierheim sollte das zu pflegende Tier auf jeden Fall gesund und zum eigenen Schutz und zum Schutz der anderen Tiere geimpft sein. Der Impfausweis sollte mit übergeben werden. Bei den anfallenden Pflegekosten zählt die Zahl der Übernachtungen und die Größe des Tieres.

Im Singener Tierheim gibt es viele Pflegetiere, die schon über Jahre immer wieder kommen. Ebenso gibt es auch Tagespflegetiere, die morgens gebracht und nach der Arbeit wieder abgeholt werden. „Die Pflegetiere kommen immer gern zu uns, bis jetzt war das noch nie problematisch“, betont Marion Czajor.

Tierheim öffnet Türen: Beim Tag der offenen Tür am Sonntag, 3. September, bietet die Einrichtung an der Münchriedstraße die Gelegenheit zum Blick hinter die Kulissen. Außerdem ist buntes Programm geboten und auch bei schlechtem Wetter bietet das Gelände viele Möglichkeiten und Angebote für die ganze Familie.

