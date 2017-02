Singen Wie Läufer zu Helfern werden können

Kilometergeld erlaufen sich Freiwillige für soziale Einrichtungen in Singen. Die Volksbank organisiert den zweiten Stadtlauf, bei dem Spenden gesammelt werden.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Der zweite Singener Stadtlauf findet am Sonntag, 9. Juli, statt. Von 13 bis 15.30 Uhr können Läufer die Strecke von zirka 2,2 Kilometern durch die Innenstadt beliebig oft laufen. Mit jeder Runde erhöht sich der Erlös des Benefizlaufs. Die Volksbank Schwarzwald Baar Hegau als Veranstalter spendet pro Person und Runde einen Euro. Diesmal soll der erzielte Betrag der Singener Tafel und dem Kinderheim St. Peter und Paul zugutekommen.

Vorstandsmitglied Daniel Hirt hofft auf noch mehr begeisterte Läufer als im Vorjahr: „Ich wäre total enttäuscht, wenn es nicht über 1000 Teilnehmer wären“, erklärt er. Bei der Premiere 2016 waren trotz Regenwetters 700 Läufer am Start. „Jeder kann mitmachen“, betont Hirt. Der Aufruf gelte für Läufer aller Altersklassen – ob Hobbyläufer, Leistungssportler oder Walker, als Einzelläufer oder im Team, Menschen mit Behinderungen, Firmen, Vereine, Kindergärten oder Schulen.

Letztere werde die Volksbank gezielt auf eine Teilnahme ansprechen, nachdem 2016 mit dem Engener Gymnasium nur eine Schule dabei gewesen sei. Schließlich werde für die teilnehmenden Schulen ein Schüler-Cup ausgelobt, bei dem die Schulen mit den meisten Teilnehmern einen Preis erhalten (1. Platz 300 Euro plus Wanderpokal, 2. Platz 200 Euro und 3. Platz 100 Euro).

Auch was die Firmenteams betreffe, sei noch Luft nach oben, fordert Hirt die Unternehmen vor Ort zur Teilnahme auf. Hirt will wie im Vorjahr selbst mitlaufen. OB Bernd Häusler als Schirmherr der Veranstaltung kündigte ebenfalls seine Teilnahme an. „Der Stadtlauf ist eine tolle Idee für karitative Zwecke, belebt die Innenstadt und kommt Einrichtungen der Stadt zugute“, stellt er fest.

Für eine solche Laufveranstaltung brauche es einige Unterstützer, erklärt Daniel Hirt. Er sei deshalb froh über die Hilfe der Stadt sowie etlicher Sponsoren. Auch der Stadtturnverein setze sich für den Spendenlauf ein. Dessen Mitglieder seien im Bereich Streckenposten und – verpflegung sowie mit Bewirtung auf dem Rathausplatz im Einsatz. Zum Rahmenprogramm gehören auch Auftritte der Tanzschule Seidel und des Musikvereins Überlingen am Ried.

Die beiden sozialen Einrichtungen, an die der Erlös der zweiten Auflage des Stadtlaufs gehen soll, freuen sich, dass sie als Spendenempfänger ausgewählt wurden: „Das Geld fehlt an allen Ecken und Enden“, sagt Jürgen Napel, Leiter des Kinderheims St. Peter und Paul. „Wir möchten das Tafelrestaurant und den Außenbereich auffrischen“, sagt Udo Engelhardt zur geplanten Verwendung. Eine gepflegte Atmosphäre sei wichtig, damit sich die Gäste willkommen fühlen würden, ist der Vorsitzende der Singener Tafel überzeugt.

Seit 2006 veranstaltet die Volksbank bereits den Stadtlauf in Villingen. Seitdem seien dort rund 152 000 Euro in soziale Einrichtungen geflossen. Dieses Erfolgsmodell für den guten Zweck soll, laut Volksbank, nun auch im Hegau etabliert werden.

Der Stadtlauf

Der zweite Stadtlauf der Volksbank Schwarzwald Baar Hegau in Singen findet am Sonntag, 9. Juli, 13 bis 15.30 Uhr statt. Die 2,2 Kilometer lange Strecke beginnt und endet am Rathaus, führt durch die Innenstadt, zur Tennishalle, Stadtgarten und wieder zurück. Je gelaufene Runde spendet die Volksbank 1 Euro. Jeder kann mitmachen. Startgebühr für Erwachsene: 10 Euro, für Kinder und Jugendliche bis Jahrgang 1998: 3 Euro. Den Teilnehmern winken verschiedene Preise. (zöl)

Informationen und Anmeldungen finden Sie hier.