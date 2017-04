Singen Wie Klaus-Dieter Wolfs idealer Start in den Tag aussieht

Klaus-Dieter Wolf trägt seit 20 Jahren verlässlich den SÜDKURIER aus und genießt dabei die Stimmung am frühen Morgen. Der Verlag sagt Danke.

Klaus-Dieter Wolf erinnert sich noch genau an den Tag vor 20 Jahren, als er das erste Mal den SÜDKURIER zustellte: "Es war eine krumme Tour und stockdunkel", denkt er zurück. Von der Hohenkrähenstraße ging es verwinkelt bis zum Schwärzehof, am Rebsteig habe er einige Häuser im Hintergrund erst suchen müssen. Seit dem Jahr 2000 geht Wolf eine Tour in der Nordstadt und sagt nach zwei Jahrzehnten Zustelldienst: "Mir macht es Spaß, ich bin mein eigener Chef und gebe das Tempo vor." Das frühe Aufstehen war nie ein Problem. Auch als er in Rastatt lebte, trug er die dortige Zeitung aus und war nebenberuflich nachts im Rettungsdienst tätig. "Für mich ist der Zustelldienst der ideale Job, mir kommt diese Arbeit sehr gelegen." Wolf ist sehr engagiert in der Behindertenhilfe, so habe er tagsüber Zeit, sich für diese ehrenamtliche Aufgabe einzusetzen.

Gemeinsam mit Helga Schwall ist Wolf seit 2013 Behindertenbeauftragter der Stadt Singen. Als er den Zustelldienst begann, gingen sie auch zusammen auf Tour. Schwall ist auf den Rollstuhl angewiesen und warf den SÜDKURIER dort ein, wo sie hinkam. Heute können beide darüber lachen: "An einem Morgen fiel bei Schneetreiben die Elektrik des Rollstuhls aus", erzählt Wolf.

Seit der Anfangszeit hat er in verschiedenen Gebieten zugestellt und seine Erfahrungen gemacht: "Die Häuser sind teils schwer zugänglich. Es fehlen Handläufe an der Treppe und man kommt bei Schnee und Eis kaum an die Briefkästen." Ganz schlimm im Winter sei Waschbeton: "Der ist glitschig und heimtückisch." Aber er beklagt sich nicht, die meisten Häuser in den Wohngebieten seien gut zu erreichen.

Er genieße am frühen Morgen die Ruhe, das Vogelgezwitscher und die zahlreichen Igel, die er auf dem Weg entlang des kleinen Tannenwalds sieht. Und die Abonnenten kennen ihn: Einige erwarten ihn zwischen drei und vier Uhr schon an der Haustür. "Es ist schön, den Tag so zu beginnen", versichert Klaus-Dieter Wolf, der auch weiterhin den SÜDKURIER austragen will.