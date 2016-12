Die Wessenbergschule bekommt eine Mensa. Am Nachmittag stimmte der Gemeinderat dem Raumplan zu. Schon zum neuen Schuljahr soll der Anbau fertig sein.

Die Wessenbergschule im Singener Süden wird nach der Zusammenlegung mit der Pestalozzischule im nächsten Schuljahr die einzige Singener Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen sein. Ende September 2017 wird dann die Zahl der Schüler auf 100 bis 110 wachsen. Nun soll die Schule auch eine eigene Mensa bekommen. "Die rote Schachtel", wie der Architekt Volker Mussgnug schmunzelnd seinen Entwurf nennt. Offenbar hat die Signalfarbe des Plans auch beim Lehrerkollegium so viel Anklang gefunden, dass nun auch das echte Gebäude in Rot gestaltet werden soll.



Doch noch wichtiger als die Farbe ist das Raumangebot, wie die Schulleiterin Ursula Garz betont. "Bisher sind wir mit unseren Schülern immer zum Mittagessen in die benachbarte Johann-Peter-Hebelschule gegangen", erzählt sie. Seit 2008 verfolgt die Schule das Ganztagesmodell. "Doch der zehnminütige Fußweg ist keine angenehme Situation für die Schüler wie die Begleitpersonen", sagt Ursula Garz. Es sei nie das Gefühl der Gemeinsamkeit entstanden. Deshalb freut sich die ganze Schule auf die eigene Mensa und hofft sehr darauf, dass der ehrgeizige Eröffnungstermin am 15. September 2017 auch tatsächlich eingehalten werden kann. Wer das Essen liefern soll, ist noch nicht entschieden. Ursula Garz will mit ihrem Kollegium in andern Schulen probeessen gehen. Erst danach werde man sich für einen Anbieter entscheiden.

Wie der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung vor der Weihnachtspause am Dienstagnachmittag erfuhr, könnte dieser Termin tatsächlich problematisch werden. Die Wessenbergschule steht auf einem unberechenbaren Untergrund. Hier befand sich ehemals die Deponie Seewadel. Das bedeutet, dass die Gründung schwierig werden könnte. Eine Bodenuntersuchung hatte ergeben, dass eine verstärkte Bodenplatte oder eine Pfahlgründung nötig wird, um die Gebäudestatik zu gewährleisten.

Völlig unstrittig ist im Stadtrat, dass die Schule eine eigene Mensa benötigt. Vielleicht ist das der Grund, warum dem Raumplan bei nur einer Enthaltung zugestimmt wurde, obwohl die Höhe der Kosten noch nicht eindeutig feststeht. Erst wenn diese genau errechnet sind, soll der endgültige Baubeschluss gefasst werden, erläuterte Oberbürgermeister Bernd Häusler. Um aber bereits im Januar mit den Ausschreibungen beginnen zu können, musste das Raumprogramm jetzt schon verabschiedet werden. Somit können die Aufträge unverzüglich nach der Verabschiedung des Haushaltsplans Mitte Januar vergeben werden. Mit Hilfe einer Verpflichtungsermächtigung haben die Räte das Budget für den Mensabau gesichert.

Der rote, barrierefreie Anbau wird im Westen auf eine Grünfläche gesetzt und an einen bestehenden Flachbau angedockt. Außer der Mensa sollen hier auch die Schülerbücherei "Lela" sowie drei Büros untergebracht werden. Ein Büro wird der Schulsozialarbeit zur Verfügung stehen, ein weiteres der Berufseinstiegsbegleiterin und ein drittes soll als Arzt- und Therapiezimmer genutzt werden. Schulleiterin Ursula Garz erklärt: "Die Kinder mit Förderbedarf kommen aus Singen, den Stadtteilen und Gemeinden im westlichen Hegau." Schüler, deren Lernschwäche gutachterlich belegt ist, würden der Schule vom staatlichen Schulamt zugewiesen.



Die Förderschule

Seit 2008 wird die Wessenbergschule in der Freiburger Straße als Ganztagsschule betrieben. Seit 2015 ist sie eine von fünf SBBZ-Förderschulen im Landkreis Konstanz. SBBZ steht für sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Schwerpunkt "Lernen". In der Wessenbergschule werden Kinder unterrichtet, deren Bildungsentwicklung problematisch verlaufen ist und die deshalb besondere Schwierigkeiten mit dem Lernen haben. Die Ursachen dafür sind vielfältig: das können psychosoziale Belastungen, Geburtsprobleme oder Armut in der Familie sein. Nach der neunten Klasse verlassen die Kinder die Schule mit dem Förderschulabschluss. Danach folgt eine Anschlussbeschulung, etwa in der Robert-Gerwig-Schule oder in einer Sonderberufsfachschule.