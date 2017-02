Singen Werbesatzung wird erweitert: Händler dürfen nicht überall werben

Die Satzung soll künftig nicht nur in der Innenstadt, sondern auch in den Haupt-Zufahrtsstraßen gelten. Die Stadt will damit den Wildwuchs bei großen Plakaten eindämmen

Singen – Manche nehmen sie kaum wahr, anderen fallen sie furchtbar lästig: Werbetafeln und -schilder können ein Ärgernis für das Stadtbild werden. Vergangenes Jahr haben sich die Gemeinderäte Singens damit befasst, welche Werbung in der Innenstadt erlaubt, welche verboten sein sollte – und vor allem, wie viel Werbung die Innenstadt verträgt. Nun ging es im Ausschuss für Stadtplanung und Bauen darum, die Werbesatzung auch auf die Haupteinfallstraßen zur Stadt zu erweitern. Künftig soll sie auf Grundstücke entlang der Hohenkrähenstraße, der Schaffhauser Straße, der Rielasinger und der Radolfzeller Straße erweitert werden. Der Grund ist, dass immer häufiger Anträge für große Werbeschilder auf Grundstücken in diesen Straßen gestellt werden. Die Georg-Fischer-Straße bleibt allerdings ausgenommen, wie aus der Sitzungsvorlage hervorgeht, da sie durch ein Gewerbegebiet führt, für das andere Anforderungen gelten als für Wohngebiete.

"Wir haben bereits Anträge für große Werbetafeln auf Privatgrundstücken vorliegen, etwa in der Schaffhauser Straße", erläuterte Oberbürgermeister Bernd Häusler in der Sitzung. Es gehe ausdrücklich nicht um Schilder, die auf ein Geschäft hinwiesen, das auf diesem Grundstück selbst ansässig ist. Als störend würden hingegen große Plakate in Wohngebieten empfunden, die für Geschäfte in der Innenstadt werben. An diesen Stellen will die Stadtverwaltung steuernd eingreifen können.

"In der Hohenkrähenstraße haben wir bereits Werbetafeln an Privathäusern", sagte Marion Czajor (Neue Linie). Dieses Vorgehen habe sie schon früher gestört. Wenn es den Händlern nicht mehr möglich sei, dort zu werben, würden sie in die kleineren Straßen in den Wohngebieten ausweichen. Kleinere Werbebanner, die weniger als ein Quadratmeter Fläche hätten, seien von der Satzung allerdings nicht betroffen, erläuterte Thomas Mügge, Leiter des Fachbereichs Baurecht. "Es sieht nicht so aus, als könne man sie dort untersagen". Kirsten Brösske (FDP) mahnte, man möge die Satzung zum Wohle des Stadtbilds einsetzen, dabei aber großzügig vorgehen und die Einzelhändler nicht quälen. Die Ausschussmitglieder stimmten geschlossen für die Erweiterung der Satzung.

Bei der Diskussion, die 2016 geführt wurde, waren auch die Einzelhändler eingebunden worden. Verwaltung und Stadträte hatten sich mit ihnen zu einer Evaluationsrunde getroffen. Zu dem Zeitpunkt hatten viele Einzelhändler die neuen Regelungen begrüßt und eingeräumt, dass die Werbemittel überhand genommen hatten. Der Gemeinderat wird noch über die Erweiterung der Werbesatzung entscheiden.

Zur Satzung

Die Werbesatzung regelt, wie viele und welche Werbemittel in der Singener Innenstadt genutzt werden dürfen. Nun wird das Gebiet, in dem die Satzung gilt, erweitert: Sie soll künftig auch in der Hohenkrähenstraße, der Schaffhauser Straße, der Rielasinger und der Radolfzeller Straße gelten. Ziel ist, dass es durch klare Regeln weniger zu Konflikten kommt, da genau festgelegt ist, welche Werbemöglichkeiten in welchen Gebieten erlaubt sind. Der Gemeinderat muss dem Beschluss noch zustimmen. Die ursprüngliche Satzung stammt aus dem Jahr 1996.