Singen Wenn die Wohnung geräumt wird: Zahl der Zwangsvollstreckungen in Singen steigt an

Wenn die Wohnung geräumt wird: Zahl der Zwangsvollstreckungen in Singen steigt an

Bis zu 80 Fälle zwischen Januar und Oktober 2016: Zunehmend öfter trifft die Zwangsräumung auch Familien mit Kindern. Alle Mietformen sind gleichermaßen betroffen.

Mieten werden teurer und manchmal unbezahlbar. Die Mieter haben zwar viele Rechte und zunächst auch Zeit, ehe ihnen etwas passiert, wenn sie den monatlichen Betrag nicht aufbringen können oder ihn aus anderen Gründen nicht bezahlen – aber irgendwann ist Schluss. Erst flattert ein Schreiben herein, dass die Zwangsräumung ankündigt, dann steht irgendwann der Gerichtsvollzieher vor der Tür, um diese zu vollstrecken, falls sich vorher keine Lösung finden ließ.

Zwangsvollstreckungen werden in Singen und Umgebung häufiger, Listen würden aber erst seit 2015 geführt, erklärt Marcus Berger von der Abteilung Sicherheit und Ordnung der Stadt Singen. Der Stand vor Weihnachten waren 41 Zwangsräumungen im Jahr 2016. Das sind im Schnitt 3,5 pro Monat. "Als ich 2010 angefangen habe, waren es deutlich weniger. Damals gab es zwei im Monat", sagt Berger. "Es ist zwar nicht explodiert, aber hat zugenommen."

Berger weiß nicht in allen Fällen, was genau der Grund für die jeweilige Zwangsräumung ist, doch bei jenen, bei denen er es weiß, sei es zu 95 Prozent die nicht bezahlte Miete. Das könnten zum Beispiel Jobcenter-Kunden sein, die Sanktionen bekommen und dadurch kein Geld haben. Es habe auch schon Leute gegeben, die vergessen hatten, ihre Miete zu überweisen. "Früher waren es eher Alleinstehende, heute sind zunehmend Familien mit Kindern dabei", sagt Götz Walter, der derzeit das Amtsgericht Singen leitet.

Auch das Verhalten der Betroffenen habe sich im Laufe der Jahre verändert. Es gebe mehr Räumungsschutzklagen und auch der Diskussionsbedarf der Schuldner sei gestiegen. Von Januar bis Oktober 2016 gab es rund 80 Zwangsräumungen durch Gerichtsvollzieher des Amtsgerichts Singen. Weitere Zahlen liegen bis dato noch nicht vor. Erstmals sind 2016 auch Räumungen aufgrund von Fällen von Gewalt in der Ehe dazugekommen.

Bei sogenannten "Reichsbürgern" leistet die Polizei Amtshilfe

Wenn der Gerichtsvollzieher Konflikte und Probleme befürchtet, kann er die Polizei im Rahmen der Amtshilfe dazu holen. Es seien Einzelfallentscheidungen, sagt Walter, der für die gute Zusammenarbeit mit der Polizei sehr dankbar ist. "Es reicht teilweise schon, einfach Präsenz zu zeigen", sagt Bernd Schmidt, Pressesprecher im Polizeipräsidium Konstanz. Die Polizei sei zum Beispiel dabei, wenn es sich bei dem Mieter, der die Wohnung räumen muss, um einen Reichsbürger handelt. So einen Fall gab es vor einigen Monaten in Konstanz-Litzelstetten. Dort waren keine normalen Streifenpolizisten, sondern Einsatzkräfte vom Polizeipräsidium in Göppingen vor Ort.

Zwangsräumungsfälle ziehen sich durch alle Mietformen, also sowohl bei gewerblichen, als auch privaten Vermietern, so Berger. Private Vermieter warteten sogar teilweise sehr viel länger mit rechtlichen Schritten als Firmen und Genossenschaften. Vom Gesetz her seien zwei Monate ohne Miete "die magische Grenze", erklärt Berger. Damit es aber vielleicht gar nicht zu einer Zwangsräumung kommt, gibt es den Kommunalen Sozialen Dienst (KSD).

Andreas Friedmann kümmert sich präventiv darum, Obdachlosigkeit zu verhindern und zwischen Mieter und Vermieter zu vermitteln. Marcus Berger betont die gute Zusammenarbeit mit dem Amtsgericht Singen. Es sei eigentlich nur verpflichtet, das Jobcenter über bevorstehende Räumungen zu informieren, doch auch der Soziale Dienst erhalte die Mitteilung. "Es gab auch schon Fälle, in denen noch etwas mit einem Zahlungsplan rettbar war", erklärt er. Es gebe auch jene, die sich bereits selbst still und leise um etwas gekümmert hätten, aber ebenso die, die vollkommen überrascht seien.

Wenn die Zwangsgeräumten über keine ausreichenden finanziellen Mittel verfügen, liegt es an der Stadt, ihnen ein Obdach zu geben. Die Stadt hat zwei Unterkünfte. Eine für alleinstehende Männer und eine für alleinstehende Frauen, alleinerziehende Mütter sowie Familien. Wie lange diese dann dort wohnen, sei unterschiedlich. Manche wohnten bereits seit Jahren dort, es habe auch schon einen Mann gegeben, der nach zwei Wochen wieder eine eigene Bleibe gefunden hatte, erzählt Berger. Einerseits sei der Wohnungsmarkt dicht, andererseits seien die Leute auch unterschiedlich stark motiviert, schnell eine eigene Bleibe zu finden.

Die Themen Notunterbringung und Flüchtlingsunterkünfte kollidieren übrigens nicht miteinander, denn die Obdachlosenheime sind nicht für Flüchtlinge gedacht. Die einzige Überschneidung könne es geben, so Berger, wenn es sich um anerkannte Flüchtlinge handele. Diese fielen aus dem Asylbewerbergesetz raus und seien im Falle einer drohenden Obdachlosigkeit unterbringungsbedürftig. Momentan gebe es zwei Personen in Singen, auf die das zutreffe.

Die Notunterbringung

Im Falle der Zwangsräumung einer Wohnung kommt es beim Thema Notunterkunft darauf an, ob ein Betroffener ein Einkommen hat oder nicht. "Selbsthilfe vor Staatshilfe" nennt Marcus Berger von der Abteilung Sicherheit und Ordnung der Stadt Singen als Stichwort. Wenn jemand zum Beispiel 2000 Euro netto im Monat verdiene, müsse er sich selbst eine Unterkunft besorgen und bezahlen. Für Mittellose hat die Stadt Notunterkünfte. Frauen und Familien sind in einem Haus im Moosgrund untergebracht, wo es Wohnungen gibt, die entweder für Familien gedacht sind oder in denen alleinstehende Frauen in Wohngemeinschaften unterkommen können. Für alleinstehende Männer gibt es seit Oktober ein neues Wohnheim. Für Einzelpersonen gibt es ein Zimmer mit zehn Quadratmetern, Tisch, Bett und Schrank. Gratis ist das Wohnen dort aber nicht. Pro Quadratmeter sind 160 Euro warm pro Jahr angesetzt, also 13,33 Euro im Monat. Bei zehn Quadratmetern bedeutet das 140 Euro im Monat. Bei mehr Quadratmetern ist es entsprechend mehr. Bei denen, die staatliche Bezüge erhielten, klappe die Bezahlung, bei Selbstzahlern sei es schwierig, sagt Berger. (löf)