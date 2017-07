Singen Wenn Kunst zur Kraftquelle wird

Helfer und Geflüchtete begegneten sich auf Augenhöhe bei einem Projekt der Künstlerin Sonia Steidle aus Orsingen. Es fand in Singen statt und es gibt noch eine Ausstellung mit den Bildern.

Jeder Mensch trägt Bilder in sich. Der Orsinger Künstlerin Sonia Steidle ist es ein Anliegen, dass Menschen diese auch auf die Leinwand bringen. Besonders wichtig ist ihr das verbindende Element künstlerischer Arbeit. So hat sie in Zusammenarbeit mit der Stadt Singen und dem Caritasverband Singen-Hegau zu einem intensiven Malwochenende in die Romeiastraße 13 in Singen eingeladen. Ihrem Ruf sind zehn begeisterte Menschen verschiedenen Alters und Geschlechts gefolgt.

Geflüchtete aus Afghanistan und Syrien sowie ehrenamtliche Helfer, die in verschiedenen Helferkreisen aktive Unterstützung leisten, trafen sich in dieser interkulturellen Kunstwerkstatt. „Die Ideengeberin Sonia Steidle hat schon vor kurzem tolle Erfahrungen mit deutschen und geflüchteten Jugendlichen in einem Kunstprojekt in Stockach gesammelt“, weiß Sandra Storz von der Caritas, die die Künstler beim Malen besuchte. „Geflüchtete und Ehrenamtliche begegneten sich auf Augenhöhe, alle hatten die gleiche Ausgangssituation“, erkannte sie. Einige haben schon einmal gemalt, wie Bernhard Kratzer aus Aach. “Es ist eine neue Erfahrung mit Ölfarben zu arbeiten, auch weil die Leinwand viel größer ist“, erklärte er. Sonia Steidle stand auch ihm mit Tipps und Tricks zur Seite.

„Bei der Entstehung zuzusehen und zu sehen, wie sich ein Bild entwickelt und was für ein Ergebnis am Ende an der Wand hängt, ist immer wieder aufs Neue spannend und erstaunlich“, freute sie sich über die Begeisterung der Teilnehmer. Ein Selbstporträt in den Länderumrissen ihrer Heimat malt Iman Mrowahi aus Syrien. Sie lebt seit gut einem Jahr in Singen und möchte gerne eine Ausbildung als pharmazeutisch-technische Assistentin (PTA) machen. Die Schule hat sie in Syrien abgeschlossen, so dass sie in verschiedenen Deutschkursen unsere Sprache gelernt hat. „Heimweh habe ich schon manchmal, aber mir gefällt es sehr gut hier in Singen und ich habe Glück, dass es meine ganze Familie hierher nach Singen geschafft hat.“

„Endlich mal etwas nur für mich tun“, so beschrieb Annabell Hein vom Helferkreis in Aach ihre Motivation. Sie weiß schon ganz genau, wo ihr Bild einmal in ihrer Wohnung einen besonderen Platz findet. Damit ist das Ziel erreicht, mit dem Workshop den Ehrenamtlichen Wertschätzung und Anerkennung für den Einsatz für die Geflüchteten zum Ausdruck zu bringen und Danke zu sagen. „Es soll ein Danke für das Willkommenheißen und die aktive Unterstützung sein, die ganz schön an einem persönlich zehren kann“ führte Sandra Storz aus. Nach diesem kreativen Wochenende haben wieder alle Energie getankt für die nächste Herausforderungen, Ehrenamtliche und Geflüchtete.

Für das große Publikum sind diese besonderen Bilder innerhalb der Ausstellung vom 20. bis 23. Juli im Rahmen des Kunstfestivals Arte Romeias zu bestaunen, bevor sie dann ihren Platz bei den Künstlern finden.