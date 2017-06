Singen Weltmeisterlatein

So eine Mountainbike-WM, wie sie am Sonntag in Singen ausgetragen wird, braucht jede Menge Organisation. Nebenbei erfährt man viel Nützliches für den eigenen Tripp.

So langsam ist es in den Köpfen der Menschen angekommen, dass schon in zwei Tagen eine Weltmeisterschaft in Singen stattfinden wird. Es geht um die junge Sportart Mountainbiken, in der man überhaupt erst seit 2003 Weltmeister werden kann. Ein Mountainbike-Marathon im Hegau? Gibt es hier überhaupt Berge, die dem Namen eines solchen Ereignisses gerecht werden. Kann sich die Weltelite im beschaulichen Hegau abarbeiten? – Die Silhouette der Landschaft wirkt eher sanft als herausfordernd. Erst wer sich – wie die Autorin dieser Zeilen – mit dem breit bereiften Rad einmal querfeldein auf den Weg gemacht hat, erkennt die kleineren und größeren Herausforderungen. Ihretwegen hat der Radsport-Weltverband die Singener Strecke ausgewählt.

Stephan Salscheider, selbst ehemaliger Radprofi und heute Hauptorganisator olympischer Radsportveranstaltungen, erklärt die Tücken der Strecke. Das ständige Auf und Ab, die kurzen, knackigen Steigungen und kurzen Abfahrten, lassen den Fahrern kaum Gelegenheit zur Erholung. Das sei sehr kräftezehrend, weiß der Profi. Die Besonderheiten der Landschaft locken nun auch viele Olympioniken aus der Cross-Country-Szene an, die sich nun auch mal eine Chance auf die Weltmeisterschaft ausrechnen.

Ein anderes Kapitel ist der Wind im Hegau, der laut Fachmann taktisch eine ganz andere Fahrweise erfordert. Damit wird klar, warum die Wettkampfteilnehmer häufig in Gruppen fahren. Die Fahrer suchen den Windschatten eines Konkurrenten, um Kräfte zu schonen und dann am Ende als strahlender Sieger am Vorgänger vorbei zu ziehen. Dem Publikum, so erfährt der Laie vom Fachmann, gefallen solche Fahrergruppen, weil das viel spannender ist, als Einzelfahrer vorbeirauschen zu sehen.

All das hat dem UCI offenbar bei der Entscheidung für Singen geholfen. – Apropos: Was verbirgt sich eigentlich hinter dem Kürzel UCI? – "Union Cycliste International" lautet der ausgeschriebene Name des Internationalen Radsportverbands mit Sitz in Aigle in der Schweiz. 179 nationale und fünf kontinentale Radsportverbände mit und rund 600 000 lizenzierten Radsportlern gehören der Radlerunion an. Die Vorgängerorganisation ICA hat bereits 1893 die erste Radweltmeisterschaft organisiert. Da war das Fahrrad, erfunden von Karl Drais gerade mal 76 Jahre alt. Ein Mountainbike gab es jedoch nicht.

Offenbar hat diese junge Wettkampfdisziplin nun aber die Welt erobert. Fahrer aus Ecuador oder Südafrika sind der Beweis dafür. Auch wenn vielleicht kein Singener den Weltmeistertitel erringen wird, so hat sich die Stadt selbst längst weltmeisterlich qualifiziert: durch zwei deutsche und zwei Europameisterschaften und als Gastgeber für Nationen. Die Hymnen und die Fahnen für die möglichen Sieger liegen schon bereit.

gudrun.trautmann@suedkurier.de