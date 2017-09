Singen/Hegau Weitere Hegauer Engpässe auf der Autobahn 81 - alle Sperrungen und Umleitungen auf einen Blick

Sanierungen erfordern neue Baustellen auf der A 81 und im Anschlussbereich.

Auf der Autobahn im Hegau geht es in Teilen nur langsam voran. Kommt es schon bisher zeitweise zu Stockungen, wenn Hochbetrieb herrscht, könnte sich dies bald verstärken. "Die Sanierungsarbeiten vor, nach und im Hohentwieltunnel laufen noch bis voraussichtlich bis Ende Oktober", schildert Projektleiter Michael Brosowsky von der Neubauleitung Singen. Neben den Fahrbahnen-Erneuerungen sei die Sanierung von verstopften Kanälen dringend nötig gewesen, um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten.

In Kürze beginnen beidseitige Fahrbahnsanierungen auf dem Abschnitt Autobahnende bei Bietingen und der Anschlussstelle Hilzingen. Es kommt dabei genauso einige Tage zu Sperrungen wie bei den anstehenden umfangreichen Arbeiten beim Knotenpunkt Bietingen, zwischen der Autobahn-Abfahrt und dem Zoll. "Die neuen Maßnahmen sind mit den laufenden abgestimmt, auch bei den sperrungsbedingten Umleitungen. Es sollte zu keinen größeren Störungen kommen", betont Brosowsky. Während es auf der Baustelle Immensitzbrücke bei den ständigen Geschwindigkeitskontrollen zu vielen Überschreitungen mit Spitzenwerten von an die 180 Stundenkilometer im Tempo-60-Bereich kommt, stellt Brosowsky bei den südlicheren Baustellen fest, dass die Autofahrer wesentlich disziplinierter fahren als im Vorjahr. Im Bereich der Baustellen zwischen Engen und dem Kreuz Hegau hatte es zahlreiche schwere Unfälle gegeben, darunter ein tödlicher, als ein italienischer Motorradfahrer auf einen Stau aufgefahren ist.

Staus sind vor dem Zollamt Bietingen/Thayngen ein leidiges Thema. Große Runden, wie kürzlich im Gottmadinger Rathaus, mit Vertretern von Verkehrsbehörden, Zoll und Polizei, wollen Abhilfe schaffen. Testweise haben nun Zollbeamte den in geringen Teilen undisziplinierten Lasterverkehr geleitet. "Die Testphase ist erfolgreich angelaufen. Nach dem Abschluss wollen die Verkehrsexperten das Ergebnis auswerten und über weitere Maßnahmen beraten", schildert Zollsprecher Michael Hauck.

Parallel zur B 34 wird am Verkehrsknoten Bietingen ein etwa 100 Meter langer Beschleunigungsstreifen gebaut. Die Linkseinbiege-Spur von Bietingen auf die B 34 in Richtung Schweiz entfällt künftig. Der Verkehr aus dem Bietinger Gewerbegebiet wird als Rechtseinbieger über den Beschleunigungsstreifen auf die B 34 in Richtung des Kreisverkehrs an der A 81-Anschlussstelle Gottmadingen geleitet. Wer in die Schweiz will, wird über den Kreisverkehr an der Anschlussstelle geführt. Durch den Beschleunigungsstreifen soll ein stetiger Einfädelvorgang erreicht und die Leistungsfähigkeit der Rechtseinbiege-Spur erhöht werden.

Die Sperrungen und Umleitungen