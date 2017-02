Singen Weitblick über die Singener Südstadt

Man mag kaum glauben, wie weit der Hohentwiel entfernt sein kann, wenn man im Neubaugebiet Sonnenbühl in der Singener Südstadt unterwegs ist.

Leserreporter Thomas Heim hat bei seinem Sonntagsspaziergang eine Fotodrohne dabei gehabt und den Blick von oben auf die Stadt und den am anderen Stadtrand gelegenen Hausberg gerichtet. Im Bild ragen neben Hohentwiel rechts und Rosenegg links am Horizont auch Singens Hochhäuser in der Stadtkulisse empor: Wer genau hinschaut sieht links im Dunst das Zwillingspaar Romulus und Remus am Berliner Platz und rechts den schlagzeilenträchtigen Hegau-Tower. Da verschwinden die schlanken Silhouetten der Singener Kirchtürme nahezu im Nirgendwo. Eine Erkenntnis hat Thomas Heim dabei nach vielen Touren in der Stadt für sich ganz persönlich festgehalten. "Egal wo man sich in Singen aufhält, der Hontes ist einfach überall zu sehen", schreibt er zu seiner Aufnahme. Was aber nach zwei Tagen Tauwetter schnell verschwunden ist, zeigt sich hier noch als letzter Rest. Der übrig gebliebene Schnee des vergangenen Monats.