Eine filmreife Verhaftung ereignete sich am späten Vormittag in der Innenstadt. Ein Parkverstoß löste einen größeren Polizeieinsatz aus. Es kam zur Eskalation vor dem Gebäude der Arbeitsagentur

Solche Szenen sind nicht alltäglich in Singen: Schreie, eine Festnahme und eine Menschenansammlung in der Innenstadt. Ein Mann liegt bäuchlings auf dem Boden, überwältigt von einem kräftigen Polizeibeamten in Uniform. Seine Hände auf dem Rücken sind in Handschellen fixiert. Passanten schauen verwirrt auf das Geschehen, das nun auch von Zivilfahndern des Kriminaldauerdienstes gesteuert wird. Das Ganze spielt sich am späten Mittwochvormittag in der Engestraße ab.

Was ist geschehen? – Nach den ersten Ermittlungen war der Auslöser für diesen ungewöhnlichen Einsatz eigentlich völlig banal. Der städtische Bedienstete des Ordnungsamtes habe einen Falschparker verwarnen wollen. Der Mann hatte sein Auto direkt vor dem Eingang der Arbeitsagentur abgestellt. Als er feststellte, dass ihm ein Strafzettel blühte, ging er auf den Beamten des Gemeindevollzugsdienstes zu und bedrohte diesen.

Eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife beobachtete das Geschehen und eilte dem städtischen Mitarbeiter zur Hilfe. Zwei Zivilfahnder, die ebenfalls in der Nähe waren, kamen hinzu. Der Falschparker wurde aufgefordert sich auszuweisen und seinen Kofferraum zu öffnen. Beides verweigerte der Mann mit der Aussage, keine Papiere dabei zu haben. Nach Angaben der Polizeibeamten soll er sofort aggressiv herumgeschrien haben. "Wie am Spieß hat der Mann geschrien", bestätigt auch der Leiter der in der Engestraße ansässigen Arbeitsagentur, Klaus Schramm. Er war sofort heruntergeeilt, um der Sache auf den Grund zu gehen. Zwischenzeitlich scharten sich Schaulustige um die Szene.

Bei der genaueren Personenkontrolle zeigte sich, dass der Mann sehr wohl Ausweis und Führerschein bei sich trug. Warum er die Papiere nicht zeigen wollte, bleibt sein Geheimnis. Ein Blick in das Polizeiregister habe aber gezeigt, dass er wohl schon mehrfach wegen Ladendiebstahls mit dem Gesetz in Konflikt geraten sei, berichtete einer der Zivilfahnder gegenüber der Zeitung.

Als die Polizeibeamten dann den Kofferraum des Fahrzeugs öffneten, fanden sie einen nagelneuen, hochwertigen Drucker. Sie äußerten den Verdacht, dass der Mann das Gerät in einem der Singener Elektronikmärkte gestohlen haben könnte. Diese Vermutung ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der Verdächtige wurde in Handschellen aufs Polizeirevier gebracht.

Ladendiebstähle

Ein Blick in die Polizeistatistik zeigt, dass die Stadt Singen 2015 die höchste Kriminalitätsbelastung im Landkreis Konstanz hatte. Aktuellere Zahlen aus dem Jahr 2016 werden erst in den kommenden Tagen veröffentlicht und lagen bei der Recherche noch nicht vor. Trotz des hohen Einsatzes der städtischen Kriminalprävention mit Hilfe von privaten Sicherheitskräften stiegt die Zahl der Ladendiebstähle in Singen deutlich an. 2015 wurden 598 Ladendiebstähle registriert. Auch in Konstanz gab es einen Anstieg. Utz Geiselhart vom Handelsverband Südbaden geht von einer hohen Dunkelziffer aus. (gtr)