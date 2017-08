Das Interesse an der Bundestagswahl ist groß, die Kandidaten mühen sich redlich. Doch in Singen gehen nur Wenige zu den Wahlveranstaltungen. Warum?

Nichts geht über die eigene Anschauung. Es ist schön, dass sich die Menschen auf die journalistische Leistung des SÜDKURIER verlassen, doch zur Wahrheit gehört, dass kein Medium der Welt Informationen oder Stimmungen ganz ohne Verluste transportieren kann. Jedes Medium ist ein Filter, der zusammenfasst, strukturiert, akzentuiert – im besten Fall bereichert er die gedankliche Nachbearbeitung für die Besucher einer Veranstaltung. Aber es bleibt mediale Tinte und diese kann es mit dem wirklichen Leben niemals aufnehmen. Deshalb verwundert die geringe Resonanz bei den Wahlkampfveranstaltungen der Bundestagskandidaten: Zu Andreas Jung beispielsweise kamen am Mittwochabend (siehe Seite 16) nicht mehr als 20 Besucher, bei Tobias Volz (Bericht auf dieser Seite) waren es nur wenige mehr.

Woran liegt's? Von den Themen Sicherheit (bei Andreas Jung) und medizinische Versorgung (bei Tobias Volz) ist so gut wie jeder betroffen und man muss kein Prophet sein, um vorab das allgemeine Interesse an der Wahl am 24. September irgendwo bei einer Beteiligung von 70 Prozent zu veranschlagen. Auch das lässt sich als bedenkliches Desinteresse werten, aber es bleibt dennoch eine satte Mehrheit der stimmberechtigten Bürger. So bleibt die Frage, warum in einer Stadt mit gut 45 000 Einwohnern an einem Abend nur so gut wie jeder Tausendste die Chance nutzt, sich aus eigener Anschauung ein Bild von den Bundestagskandidaten zu machen – wobei selbst in dieser überschaubaren Schar etliche Gesichter aus der Kommunalpolitik bekannt waren.

Besonders schmerzhaft empfunden werden muss der selbst gewählte Verzicht auf die politische Meinungsbildung, wenn – wie bei den beiden genannten Wahlkampfveranstaltungen – jede Menge Hintergrundinformationen geliefert werden, an die man sonst (selbst als Journalist) nur mühsam herankommt. Ein Aufruf, die verbleibenden Tage bis zur Wahl für den Besuch der Wahlkampfveranstaltungen zu nutzen, kann deshalb nicht schaden. Und den Medien schadet's bestimmt nicht: Sie blühen mit der Aktivität der Menschen auf und profitieren von deren aus direkter Beteiligung gewonnenen Überzeugungen.