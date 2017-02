Wechsel mit Wohlfühlfaktor

Der bisherige SÜDKURIER-Lokalchef in Singen/Hegau, Jörg Braun, wechselte als Chefredakteur zur Lahrer Zeitung. Sein Nachfolger Torsten Lucht leitete zuvor die SÜDKURIER-Lokalredaktion Radolfzell/Höri.

Die ersten Wochen an seiner neuen Wirkungsstätte hat der neue Chef der SÜDKURIER-Lokalredaktion in Singen hinter sich und Torsten Lucht fühlt sich in seiner Einschätzung vollauf bestätigt: „Ich erlebe Singen als eine aufstrebende und weltoffene Stadt mit vielen engagierten Menschen, die sich gern und meinungsfreudig an Diskussionen mit öffentlicher Relevanz beteiligen.“ Ähnlich nimmt er den Hegau wahr: „Der Hegau und Singen sind eng vernetzt, was sich allein aus den Daten zu den täglichen Pendlerströmen ergibt und sich deutlich von anderen Regionen unterscheidet.“

Überraschend ist das für den 58-Jährigen allerdings nicht. In den vergangenen 16 Jahren gehörte der Blick nach Singen und in den Hegau zu seinen täglichen Aufgaben, ebenso wie die regelmäßige Lektüre der SÜDKURIER-Ausgaben Konstanz und Stockach. Der Grund: Seit Mai 2000 leitete Torsten Lucht die Lokalredaktion Radolfzell/Höri – eine Zentrumslage, bei der Kenntnisse über die Gegebenheiten in der Nachbarschaft Grundlage für eine fundierte Berichterstattung und Kommentierung sind.

Deshalb ist Singen und der Hegau für ihn nicht wirklich Neuland und durch die regionale Vernetzung in Politik, Wirtschaft und Kultur begegnet er einigen Gesprächspartnern, die er von seiner früheren Tätigkeit her kennt. Diese örtlichen Kenntnisse und journalistischen Erfahrungen gehören zu den Qualitäten, die die Chefredaktion zur Besetzung der Singener Lokalchef-Position mit Torsten Lucht bewogen haben. „Mit Torsten Lucht setzen wir eine Führungskraft ein, die viel Kompetenz in der Kommunalpolitik vorweisen kann und über ein großes Wissen über Singen und den Hegau verfügt.“

Torsten Lucht gehört dem Medienhaus seit Ende 1985 an. Nach dem Volontariat beim ebenfalls zur Verlagsgruppe gehörenden Alb-Boten in Waldshut wechselte er in SÜDKURIER-Lokalredaktion in Waldshut, 1993 übernahm er die Leitung der Lokalredaktion in St. Georgen, bevor im Jahr 2000 der Wechsel nach Radolfzell erfolgte. Geboren wurde Torsten Lucht in Hamm/Westfalen, nach schulischen Stationen im Stuttgarter Raum sowie dem Abitur, das er in Waldshut ablegte, studierte er Politik und Germanistik in Freiburg und Nizza. Die in Singen und dem Hegau empfundene Weltoffenheit mitsamt ihrer im Alltag vernehmbaren Vielsprachigkeit kommt ihm auch privat sehr zupass, wobei es für ihn dabei nicht immer die großen Reisen sein müssen: Torsten Lucht zieht sich in seiner Freizeit gern in einen Ohrensessel zurück und vertieft sich in skandinavische Literatur.

Ziele

Mit dem neuen Lokalchef wird in der SÜDKURIER-Ausgabe Singen/Hegau eine moderate Neuausrichtung angestrebt. Die Redaktion wird künftig verstärkt Themen aufbereiten, denn das Leser-Interesse dehnt sich mehr und mehr über die Gemeindegrenzen aus.