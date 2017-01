Singen Warum die EU nackt dasteht

Die Singener CDU nimmt den Europaabgeordneten Andreas Schwab kräftig in die Mangel. Doch der hat keine Lösungen parat. – Harte Kost für die Christdemokraten zum Start

Andreas Schwab kommt nach Singen, um Hoffnung zu säen; doch er erntet nur Zweifel. Der CDU-Ortsverband hat den Europaabgeordneten zur ersten Veranstaltung des Jahres in die "alte Wagnerei" eingeladen. Um die Zukunft der Europäischen Union soll es an diesem Abend gehen. Die Resonanz ist beachtlich, wie der Vorsitzende Franz Hirschle gleich zu Beginn des Abends feststellt. Offenbar hat sich bei den Christdemokraten in der Region eine massive Unzufriedenheit mit der Europapolitik breit gemacht. Jedenfalls nehmen die Anwesenden den Abgeordneten aus Villingen kräftig in die Mangel.

Fragen über Fragen. Gibt es überhaupt Antworten? Fast atemlos wirft Franz Hirschle die großen Themen in den Raum. Jedes einzelne von ihnen müsste mehr als einen Abend Beachtung finden. "Wie gelingt die Terrorismusbekämpfung in den EU-Staaten, wie die Sicherung der Außengrenzen? Wie gehen wir mit den Kriegen in der arabischen Nachbarschaft um? Wo ist das gemeinsame Lebens- und Wertefundament der Staatenunion? Und wir lösen wir die sozialen Probleme?" Hirschle wiederholt, was in diesen Wochen auf jedem Neujahrsempfang Thema ist. Er erinnert daran, dass die europäischen Länder seit 72 Jahren in Frieden leben. Aber trägt dieser Friede noch? Nationale Egoismen sind die größte Gefahr für die Union.

Diesen Ball greift Andreas Schwab sofort auf. Hier ist er in seinem Element. "Es geht uns so gut wie nie zuvor seit Menschen in Singen leben", ruft er den Christdemokraten zu. Viele der Anwesenden wissen, wovon er redet, weil sie das Kriegsende und die Zeit danach selber erlebt haben. Die Älteren im Saal wie Horst Frommherz sind es, die die Handlungsunfähigkeit des europäischen Parlaments anprangern. "Es geht nichts voran. Wir brauchen neue Strukturen und Kontrollmechnaismen."

Andreas Schwab ist ein leidensfähiger Mensch, der sich die Beschwerden alle anhört und selber noch jede Menge Mängel des europäischen Konstrukts auf den Tisch legt. Er benennt die Schlupflöcher, beschreibt die Transferleistungen von Deutschland in ärmere Staaten, die Hilfen in Finanzkrisen, die Selbstbedienungsmentalität von Staaten wie Ungarn in der Flüchtlingskrise. Schwab scheint selber zu verzweifeln. Lösungen kann er nicht anbieten, weil jede Gesetzesänderung die Zustimmung aller 28 Mitgliedsstaaten verlangt. Otto Schweizer (Senior) empfiehlt Paten aus den Ländern als Vermittler, um der EU endlich eine tragfähige Rechtsstruktur zu verschaffen. Mit zunehmender Veranstaltungsdauer macht sich Enttäuschung in der Zuhörererschaft breit. Und die Diskussion wird hitziger. Die EU habe ein massives Sicherheitsproblem, sagt einer; ein anderer Zuruf beklagt die ungerechte Verteilung von Flüchtlingen.

"Die Antworten sind schwer verdaulich", sagt Andreas Schwab, der am liebsten jeden einzelnen Kritikpunkt bestätigt. "Ohne eigene Souveränität, ohne eigene Staatlichkeit bleibt die Handlungsfähigkeit der EU stark begrenzt." Ohne diese Stärkung sieht er das Staatenkonstrukt in Gefahr. Die einzige Lösung sei, dass die einzelnen Länder mehr Kompetenzen an die EU abgeben. "Das ist ein Eingriff in die Staatlichkeit der einzelnen Mitglieder", sagt Schwab und wirkt direkt erleichtert, dass er diese bittere Wahrheit hier in Singen aussprechen darf. "Wir wollen uns verbessern", sagt er. Doch im Saal ist mittlerweile der Mut gesunken.