Singen Warum Bio-Siegel in die Irre führen können

Hallo Berlin: Zertifikate dienen der Orientierung des Verbrauchers. Jürgen Dietrich vom Staatsweingut Meersburg, das unter anderem am Singener Hohentwiel Weinbau betreibt, stört sich allerdings an der Schwarz-Weiß-Malerei.

Politikern gehen selten die Argumente aus, bei ihrem Besuch in Singen vor etwa zwei Monaten aber wird Edith Sitzmann auf dem falschen Fuß erwischt. Zum Tätigkeitsbereich der Finanzministerin des Landes zählt das Staatsweingut Meersburg, das auch am Hohentwiel Weinbau betreibt. Warum die Grünen-Politikerin nicht endlich die Bio-Zertifizierung des Eigenbetriebs durchsetze, will einer der Besucher der Veranstaltung in der Stadthalle wissen, und er verweist dabei auf die Bio-Weine eines in privater Hand befindlichen Weinbaubetriebs in der direkten Nachbarschaft. Mehr als ein paar Ausflüchte fallen der Ministerin bei ihrer Antwort nicht ein.

Doch sie muss sich nach Einschätzung von Jürgen Dietrich überhaupt nicht rechtfertigen. Der Direktor des Weinguts Meersburg ist der Überzeugung, dass die Weine seines Unternehmens ein Bio-Siegel nicht nötig haben. "Wir haben schon vor 20 Jahren und damit lange vor der Regierungsbeteiligung der Grünen Bio-Weinbau betrieben", sagt er und verweist auf ein eigenes Fair-Choice-Logo. Die damit einhergehenden selbst verordneten Qualitätskriterien stuft er als hochwertiger ein als die eines Bio-Siegels.

Zum Beispiel wenn es um den Klimawandel geht. "Was nutzt es denn, wenn ich Bio-Äpfel kaufe, die in Neuseeland angebaut und hierzulande verkauft werden", fragt sich Jürgen Dietrich, der bei der Kohlenstoffdioxid-Bilanz seiner Weine die gesamte Wertschöpfungskette von der Herstellung inklusive der Rohstoffverwendung, über die Verpackungsart bis hin zum Transport berechnen lässt. Zu diesem Zweck habe das Weingut beispielsweise den Anteil der Mehrwegflaschen erhöht, bei der organischen Düngung am Hohentwiel greife man auf Mist aus der Nachbarschaft zurück und auch die regionale Vermarktung wirke sich positiv aus. Zwischen 2012 und 2016 wurde so eine CO2-Reduzierung um 15 Prozent von rund 516 auf etwa 442 Tonnen erreicht.

Und wie sieht es mit dem Produkt selbst aus? Damit der Wein vom Hohentwiel als Bio-Wein verkauft werden könnte, müsste man beispielsweise auf phosphorige Spritzungen verzichten – was allerdings nicht heiße, dass bei der Bio-Wein-Herstellung auf Spritzungen verzichtet werden könnte. Nur werden hier kupferhaltige Wirkstoffe eingesetzt, beides wird von Jürgen Dietrich und seinem Winzer Thomas Fink als ökologisch unbedenklich eingestuft. Wie komplex die Zusammenhänge sind, verdeutlichen sie an den für den Weinbau schwierigen Verhältnissen am Bodensee. Die Feuchtigkeit etwa sorge für eine hohe Pilzgefährdung, ohne Hilfsmittel sei deshalb der Anbau wirtschaftlich kaum darstellbar.

Die Konsequenz wäre im Zweifel eine Geschäftsaufgabe – mit der Folge, dass Wein aus anderen Regionen importiert werden müsste und somit zwangsläufig die Gesamt-Öko-Bilanz verzerren würde. Eben darauf aber legt Jürgen Dietrich Wert: "Was ich fordere, ist ein ehrlicher Umgang mit dem Verbraucher und kein plakatives Wolkenkuckucksheim."

Über die Serie

Die Bundestagswahl am 24. September ist der aktuelle Anlass für die neue SÜDKURIER-Serie, bei der in loser Folge Zusammenhänge zwischen der Bundespolitik und der Lebenswirklichkeit im Hegau dargestellt werden. Beim heutigen Thema geht es an einem speziellen Beispiel um die Aussagekraft von Zertifizierungen bei Lebensmitteln. Generell hat sich jeder irgendwann schon mal die Frage gestellt, ob Tomaten aus Israel oder etwa Weine aus Argentinien wirklich ein Bio- oder Öko-Siegel verdient haben. (tol)