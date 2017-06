Singen Wann macht uns die Arbeit krank?

In der Reihe "Unsere Arbeitswelten" des SÜDKURIER-Medienhauses ging der Neurowissenschaftler Joachim Bauer in der Singener Stadthalle der Frage nach, welche Bedeutung der Wertschätzung von Mitarbeitern zukommt.

Die Typen kennt man. Da sind die Kollegen, die vor Ehrgeiz nur so strotzen, andere sind ständig erschöpft; dann gibt es welche, die in ihrem Beruf aufgehen, und schließlich ist in der Arbeitswelt noch jene Spezies zu finden, die exakt so viel leistet, dass es für eine Abmahnung nicht reicht. Joachim Bauer beschreibt diese vier Grundtypen des Mitarbeiters und zu Anschauungszwecken muss die Karikatur eines Katers herhalten.



Der Arzt, Neurowissenschaftler, Psychotherapeut und Autor von Sachbüchern war zu Gast bei einer vom SÜDKURIER-Medienhaus angebotenen Abendveranstaltung in der Singener Stadthalle und neben der messerscharfen Analyse der Mitarbeiter-Grundtypen lieferte er vor allem eine Botschaft: Arbeit kann Körper und Seele gut tun (sogar dann, wenn sie stressig ist), Arbeit macht unter Umständen aber auch krank (selbst bei optimalem Anforderungsprofil); den Ausschlag über Wohl und Wehe gibt das Miteinander im Betrieb und wie sich die Mitarbeiter respektiert fühlen. "Wertschätzung", sagt Joachim Bauer mit Verweis auf den soziohistorischen Einfluss auf das limbische System des menschlichen Gehirns, "ist keine heiße Luft."

Natürlich, es lässt sich uferlos philosophieren über die Verdrehtheit des postmateriellen Zeitalters, das für das Gros seiner Mitglieder soviel Wohlstand und Freizeit wie zu keiner anderen Epoche der Menschheitsgeschichte bereit hält und doch die Leute massenhaft krank zu machen scheint. Tatsache ist, dass der Kommunikation in Wirtschaft und Alltag eine Bedeutung wie nie zuvor zukommt und dabei handelt es sich offensichtlich um ein hochsensibles Produkt. Aus dem Vortrag von Joachim Bauer jedenfalls lässt sich schließen, dass die gegenwärtig durch Arbeit und Beruf feststellbaren Extreme zwischen Erfüllung und Erschöpfung ihre Resonanzen in Motivation und Mobbing finden.

Für die rund 80 Teilnehmer boten die Thesen des Referenten die Basis für die sich anschließenden Gesprächs- und Diskussionsrunden in kleinen Gruppen, wobei das Bewusstsein über die kommunikativen Erfordernisse zeitgemäßer Unternehmenskultur zutage trat. Reinhold Maier (Kultur & Tourismus Singen) fasste die Protokollnotizen am Ende zusammen – sie lassen sich als Dokument lesen, dass die Teilnehmer zu differenzieren wissen: Die vier Typen des Mitarbeiters in ihrer reinsten Form gibt es selten, zumal die Wertschätzung ein Puzzle darstellt, das sich aus Versatzstücke von der grundsätzlichen Entlohnung bis zur beiläufigen Geste zusammensetzt.

Unsere Arbeitswelten

Die Veranstaltungsreihe des SÜDKURIER-Medienhauses unter dem Titel "Unsere Arbeitswelt – Zwischen Wunsch und Wirklichkeit") wird fortgesetzt mit den Themen "Familie & Beruf – Wie gelingt der Spagat" (26. September; Referentin: Birgit Beierer von der Sybit GmbH) und "Arbeit 4.0 – Was sind die Kompetenzen der Zukunft?" (21. November; Referent: Manfred Dangelmaier, Direktor des Fraunhofer Instituts). Die Veranstaltungen in der Singener Stadthalle beginnen um 18.30 Uhr (bis 21.30 Uhr), Tickets gibt es in den SÜDKURIER Service-Centern oder unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 / 999 1777.