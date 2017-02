Singen Waches Auge auf Jugendliche

Polizei und städtische Kriminalprävention haben ein Sicherheitskonzept für Fasnacht entwickelt. Am Schmutzgen Dunschtig sorgen Polizeistreifen für verstärkte Kontrollen zum Jugendschutz, in der Innenstadt verstärkt die Polizei ihre Präsenz.

Wenn es nach den Wünschen von Polizei und Stadtverwaltung und vermutlich aller Narrenvereine sowie Eltern geht, dann bleibt an den närrischen Tagen alles friedlich. Erfahrungsgemäß ist es aber angebracht, Vorsorge zu betreiben. Wie Bernd Schmidt, Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz, berichtet, gibt es ein klares Konzept für die Sicherheit.

In jedem Fall werden alle Polizeidienststellen mit Zusatzpersonal verstärkt. "Die Polizeipräsenz in der Innenstadt ist am Schmutzgen Dunschtig auf jeden Fall erhöht", sagt Bernd Schmidt. Es werden einige Jugendschutz-Streifen unterwegs sein, die sich gemeinsam mit dem Personal der Kriminalprävention um alkoholisierte Jugendliche kümmern sollen. Die Streifen kontrollieren Jugendliche bezüglich mitgebrachten Alkohols und sorgen für weitere Maßnahmen, falls ein Minderjähriger bis zur Gesundheitsgefährdung betrunken ist – im Zweifelsfall werden die Eltern angerufen oder die Jugendlichen sogar ins Krankenhaus gebracht.

Das zweite Thema, das die Polizei mitberücksichtigen muss, ist die Terrorgefahr. Es bestehe eine abstrakte Bedrohung, eine konkrete Gefährdung für die Region sei aber nicht erkennbar. Daher sei es im Moment nicht nötig, weitere Vorkehrungen zu treffen.

Marcel Da Rin, Leiter der städtischen Kriminalprävention, ist zuversichtlich, dass es in Singen zu keinen besonders schwierigen Vorfällen kommen werde. "Mit Konstanz ist die Lage nicht zu vergleichen." Das fasnächtliche Treiben, an dem viele Jugendliche beteiligt seien, spiele sich rund um den Hohgarten ab. Im vergangenen Jahr habe es kleinere Probleme mit Vandalismus gegeben. Mit einer verstärkten Beschilderung rund um das Rathaus, die auf das Glasverbot hinweist, will die Kriminalprävention jetzt vorbeugen. Vier bis sechs Personen von der Kriminalprävention, vom Amt für Kinder, Jugend und Familie und der Fachstelle Sucht werden ebenfalls unterwegs sein, um ein Auge auf Alkohol konsumierende Jugendliche zu haben. Der Einsatz unterscheidet sich von jenem der Polizei: "Wir können nur über das Reden etwas erreichen", erläutert Marcel Da Rin. In den meisten Fällen aber gäben die Jugendlichen den Alkohol freiwillig ab, abgesehen davon stünden die Vertreter der Kriminalprävention in engem Kontakt mit der Polizei.

Über die Präsenz am Schmutzgen Dunschtig hinaus hat sich die Kriminalprävention im Vorfeld bemüht, die Probleme mit Alkohol gering zu halten. Lebensmittelhändler seien sensibilisiert worden, auch Testkäufe gab es in den vergangenen Wochen. Am Hohgarten habe sich die Poppele-Zunft verpflichtet, bis 13 Uhr auf den Ausschank alkoholischer Getränke zu verzichten, wie Marcel Da Rin in einem Elternbrief schreibt. Zudem wurden dort die Sicherheitskräfte um zwei Personen im Vergleich zum Vorjahr aufgestockt.

Bei aller Prävention – betrunkene Narren und solche, die sich überschätzen, wird es auch heute geben. Andreas Trotter, Chefarzt am Klinikum Singen, ist auf Zusatzarbeit eingestellt: „Wir sind darauf vorbereitet, dass während der Fastnacht vermehrt alkoholisierte Kinder und Jugendliche in unserer Klinik aufgenommen werden. Nach Überwachung und Ausnüchterung wird ein HaLT-Gespräch vereinbart oder findet direkt während des stationären Aufenthaltes vor Ort im Krankenhaus statt.“ Trotter lobt die enge Zusammenarbeit mit der Fachstelle Sucht in Singen. In den vergangenen Jahren seien an Fasnacht zwischen drei und sechs alkoholisierte Jugendliche in die Kinderklinik gebracht worden.



Feiern ohne Ärger